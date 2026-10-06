Οι τουρκικές παραβιάσεις έρχονται λίγες ώρες πριν την άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα,

Αυξημένη δραστηριότητα τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκε στο Αιγαίο την Τρίτη (06/10), ανήμερα της άφιξης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας 10 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίαςστο FIR Αθηνών και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, πρόκειται για έναν σχηματισμό με δύο F-16, ένα αεροσκάφος CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Σημειώνεται ότι τα δύο F-16 ήταν οπλισμένα.

Από τις 10 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, μία αποδόθηκε στα F-16, δύο στο CN-235 και επτά στα UAV. Παράλληλα, καταγράφηκαν συνολικά 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από αυτές, έξι πραγματοποιήθηκαν από το CN-235 και εννέα από τα UAV. Δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους, ενώ δεν σημειώθηκαν ούτε εμπλοκές.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

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Η νέα τουρκική προκλητικότητα έρχεται μία ημέρα μετά την καταγραφή αντίστοιχης παρουσίας στο Αιγαίο, όταν επτά τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων δύο οπλισμένα F-16,συνεργασίας και τέσσερα UAV— προχώρησαν σε εννέα παραβιάσεις και επτά παραβάσεις, ενώ καταγράφηκε και μία εμπλοκή.