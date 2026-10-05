Δύο από τα τουρκικά F-16 που εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο ήταν οπλισμένα.

Νέα αυξημένη τουρκική... προκλητικότητα καταγράφηκε τη Δευτέρα (05/10) στο Αιγαίο, δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα UAV εντοπίστηκαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η τουρκική δραστηριότητα σημειώθηκε στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ καταγράφηκε και μία εμπλοκή.

Ένας σχηματισμός F-16 και τέσσερα UAV

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στον ελληνικό εναέριο χώρο κινήθηκαν:

1 σχηματισμός, αποτελούμενος από δύο τουρκικά F-16.

1 ATR-72, σε μεμονωμένη πτήση.

4 UAV, επίσης σε μεμονωμένες πτήσεις.

Συνολικά καταγράφηκαν 7 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο F-16 ήταν οπλισμένα.

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Από τις επτά παραβάσεις, μία αποδίδεται στα F-16, δύο στο ATR-72 και τέσσερις στα UAV. Αντίστοιχα, από τις εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, δύο πραγματοποιήθηκαν από τα τουρκικά F-16 και επτά από UAV.

Δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους.

Μία εμπλοκή στο Αιγαίο

Κατά τη διάρκεια της τουρκικής δραστηριότητας σημειώθηκε και μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών. Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Η αυξημένη δραστηριότητα καταγράφεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο που αναμένεται να μιλήσει στην Πνύκα, θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ- Ελλάδας, ενισχύοντας τη συνεργασία μας σε βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ρούμπιο θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα προκειμένου να συναντηθεί με Πορτογάλους αξιωματούχους για την προώθηση της συνεργασίας στην άμυνα, την οικονομία και την τεχνολογία.