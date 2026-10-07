Μεταξύ των επενδυτών που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν ως επενδυτές-άγκυρες περιλαμβάνονται ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γιώργος Περιστέρης, καθώς και ο Σωκράτης Κόκκαλης.

Σημαντικά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής αναμένεται να στηρίξουν ως anchor investors τη δημόσια εγγραφή της Capital Maritime Finance Corp. (CMF), της ναυτιλιακής εταιρείας συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία δρομολογεί την είσοδό της στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των επενδυτών που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν ως επενδυτές-άγκυρες περιλαμβάνονται ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, επικεφαλής του ομίλου Motor Oil, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, επικεφαλής της Metlen, ο Γιώργος Περιστέρης, επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και ο Σωκράτης Κόκκαλης.

Κοντά η ελληνική ναυτιλία με εγχώρια κεφαλαιαγορά

Η παρουσία επιχειρηματιών αυτού του βεληνεκούς στη δημόσια προσφορά ενισχύει το επενδυτικό αποτύπωμα της επικείμενης εισαγωγής της Capital Maritime Finance Corp. στο Euronext Athens, σε μια κίνηση που επιχειρεί να φέρει ακόμη πιο κοντά την ελληνική ναυτιλία με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η εταιρεία στοχεύει πλέον στην άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού σχεδιασμού για περίπου 200 εκατ. ευρώ. Τα νέα κεφάλαια προβλέπεται να αξιοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος της CMF, αλλά και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Βασικό στοιχείο

Ένα από τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού προφίλ της Capital Maritime Finance είναι η υψηλή ορατότητα των μελλοντικών της εσόδων. Με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2026, το σύνολο της διαθέσιμης δυναμικότητας του στόλου της είναι συμβασιοποιημένο έως το 2034.

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Το συνολικό υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων εσόδων διαμορφώνεται σε περίπου 3,9 δισ. δολάρια, ενώ η μέση εναπομείνασα διάρκεια των ναυλώσεων ανέρχεται σε 9,5 χρόνια.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς όμιλοι της ναυτιλίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταξύ των οποίων η CMA CGM και η Unifeeder, θυγατρική της DP World. Η ύπαρξη μακροχρόνιων ναυλώσεων περιορίζει την έκθεση της CMF στις βραχυπρόθεσμες μεταβολές της ναυλαγοράς και προσφέρει αυξημένη προβλεψιμότητα ως προς τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

Ακόμη, η Capital Maritime Finance βρίσκεται σε φάση σημαντικής επέκτασης του στόλου της. Με την ολοκλήρωση του υφιστάμενου ναυπηγικού προγράμματος, η εταιρεία αναμένεται να διαθέτει συνολικά 36 containerships.

Από αυτά, 13 πλοία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ ακόμη 23 είναι υπό ναυπήγηση. Το εναπομείναν επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2028 εκτιμάται σε περίπου 1,9 δισ. δολάρια, με περίπου 1,6 δισ. δολάρια να προβλέπεται ότι θα καλυφθούν μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.

Μερισματική πολιτική

Στο επενδυτικό αφήγημα της CMF σημαντική θέση καταλαμβάνει και η σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική. Η διοίκηση προσανατολίζεται σε τριμηνιαίες διανομές, οι οποίες θα συνδέονται με την πορεία των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με τις πρώτες καταβολές να τοποθετούνται χρονικά από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η επικείμενη είσοδος της Capital Maritime Finance στο Euronext Athens αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο λόγω του μεγέθους της δημόσιας προσφοράς όσο και λόγω του χαρακτήρα της εταιρείας.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η CMF θα αποτελέσει την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που πραγματοποιεί δημόσια εγγραφή με αποκλειστική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Η κίνηση μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική κεφαλαιαγορά, ανοίγοντας έναν νέο δίαυλο μεταξύ του ισχυρότερου διεθνώς κλάδου της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.