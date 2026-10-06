Με καλές καιρικές συνθήκες θα προχωρήσουν οι επόμενες ημέρες. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σημαντική διαταραχή με βροχές και έντονες καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη και ο επίσης μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος μιλούν για την πορεία του καιρού και πότε θα έρθει στη χώρα μας η αστάθεια η οποία θα κόψει τις σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες που επικρατούν.

«Το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει την πόρτα ξανά»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με το ίδιο καιρικό μοτίβο μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και θα αρχίσει να ασκεί επίδραση ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα αρχίσει να μας προσεγγίζει από την περιοχή της Ιταλίας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, με αποτέλεσμα να γίνουν άστατες οι καιρικές συνθήκες κυρίως για τα δυτικά βορειοδυτικά, σε πρώτη προσέγγιση, και μέσα στο σαββατοκύριακο οι βροχές θα εξαπλωθούν προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Επομένως, μέσα στο σαββατοκύριακο το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει την πόρτα ξανά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxgxror5xft?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σάββατο βροχές

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος τοποθετεί τη μεταβολή του καιρού την Πέμπτη και έπειτα. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς αναμένεται να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιστροφή των βροχοπτώσεων. Οι πιθανότητες για βροχές αυξάνονται αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν το Σάββατο και κεντρικές περιοχές της χώρας, καθώς και τη Μακεδονία. Βέβαια, όπως σημειώνει ο κ. Ζιακόπουλος, η ένταση και η χωροχρονική κατανομή των βροχών θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η προγνωστική εικόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει στοιχεία αβεβαιότητας.

Η πρόγνωση

Το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών στην Κρήτη και δευτερευόντως στα Δωδεκάνησα βρίσκεται ήδη στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση του καιρού σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας άνεμοι του βόρειου τομέα με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο - Δωδεκάνησα) και η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει άνοδο (μέγιστες τιμές 25 με 27 βαθμοί). Επισημαίνεται, πάντως, ότι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι σχετικά χαμηλές λόγω της νυχτερινής ξαστεριάς και της άπνοιας που θα επικρατήσουν εκεί.

Την Τετάρτη (7/10), προβλέπονται αραιές νεφώσεις που αργότερα στη ΒΔ Ελλάδα θα πυκνώσουν. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, με τη στροφή των ανέμων σε ΝΔ, αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Σάββατο στις κεντρικές περιοχές της χώρας και τη Μακεδονία. Περισσότερα για την ένταση και τη χωροχρονική κατανομή των βροχών σε επόμενες αναρτήσεις.

«Στα δύο η χώρα»

Τέλος, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, αναφέρει πως η χώρα θα χωριστεί στα δύο από την Πέμπτη, καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να σημειωθούν σε δυτική Μακεδονία και βορειοδυτική Πελοπόννησο. Αντίθετα, στα ανατολικά θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες, έως 25-27 βαθμούς.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βορειοδυτικά, με ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανώς με χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Εντυπωσιακή θα είναι και η θερμοκρασιακή διαφορά: στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 16-22 βαθμούς, ενώ ανατολικότερα μπορεί να φτάσει τους 28-29 βαθμούς. Στην Αττική θα κυμανθεί στους 25-27 βαθμούς. Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν και το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxic6yjw64x?integrationId=40599y14juihe6ly}