Ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρεται στη διεθνή ενίσχυση της Ακροδεξιάς, αλλά και στις κοινωνικές συνθήκες που τροφοδοτούν την ανασφάλεια και δημιουργούν έδαφος για την άνοδό της.

Την ανάγκη συγκρότησης ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών απέναντι στη Δεξιά και την Ακροδεξιά υπογραμμίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την εκδήλωση του «Σημείου» στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρεται στη διεθνή ενίσχυση της Ακροδεξιάς, αλλά και στις κοινωνικές συνθήκες που, όπως σημειώνει, τροφοδοτούν την ανασφάλεια και δημιουργούν έδαφος για την άνοδό της.

Όπως αναφέρει, η περίοδος 2015-2016 αποτέλεσε σημαντική καμπή, καθώς η προσφυγική κρίση, το Brexit και η πρώτη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ έδειξαν στην Ακροδεξιά ότι μπορεί να διεκδικήσει κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό της Δύσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ το 2025 έδωσε νέα δυναμική στη «ριζοσπαστική Δεξιά», η οποία πλέον διαθέτει, όπως υποστηρίζει, «κέντρο πολιτικής ισχύος στην Ουάσιγκτον».

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην Ευρώπη και στη συνάντησή του με την Άλις Βάιντελ του AfD, υποστηρίζοντας ότι η Ακροδεξιά έχει πλέον δημιουργήσει ένα διεθνές «οικοσύστημα ισχύος», με χρήμα, social media, πολιτικές και προσωπικές σχέσεις και δίκτυα.

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«Η Ακροδεξιά μπορεί πάντα να δώσει μια αγριότερη απάντηση»

Όπως σημειώνει, η επιρροή της Ακροδεξιάς δεν αποτυπώνεται μόνο στα εκλογικά της ποσοστά, αλλά και στη μετατόπιση της πολιτικής ατζέντας σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, τα δικαιώματα, το φύλο, το περιβάλλον και η ιστορία.

«Όσο η Δεξιά την ανταγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο, η Ακροδεξιά μπορεί πάντα να δώσει μια αγριότερη απάντηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Χαρίτσης αντιπαραβάλλει σε αυτή την εξέλιξη την επιστροφή του κοινωνικού ζητήματος στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, επικαλούμενος παραδείγματα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στέγη, μισθοί, δημόσια αγαθά, εργασιακά δικαιώματα, ανισότητες, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και δημοκρατία είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, τα ζητήματα γύρω από τα οποία μπορεί να συγκροτηθεί ένα «πολυσυλλεκτικό αντίπαλο δέος».

Για την Ελλάδα, ο βουλευτής σημειώνει ότι, παρά την ύπαρξη πολλών ακροδεξιών δυνάμεων και τις συνεχείς αναδιατάξεις, δεν έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί ένας κυρίαρχος ακροδεξιός πόλος.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η κατάσταση δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασμό, καθώς, όπως υποστηρίζει, η φτωχοποίηση, η στεγαστική κρίση, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η εγκατάλειψη της επαρχίας τροφοδοτούν την ανασφάλεια, πάνω στην οποία «πατά η Ακροδεξιά».

Ο Αλέξης Χαρίτσης καταλήγει επιμένοντας στην ανάγκη «συνθέσεων και ενότητας», τονίζοντας ότι απαιτούνται ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Η μάχη της εποχής μας θα κριθεί και στο ποιος θα δώσει πολιτική μορφή στην ανασφάλεια, στην απογοήτευση, στον φόβο και την οργή που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Και τη μάχη αυτή οφείλουμε να την κερδίσουμε», αναφέρει.

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}