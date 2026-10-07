Στο πλευρό των κατόχων Chery μοντέλων και μετά την αγορά, με πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα.

Με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, πλέον βασικό ζητούμενο για τον καταναλωτή δεν είναι μόνο η τεχνολογία, ο εξοπλισμός ή η σχέση αξίας-τιμής ενός μοντέλου. Εξίσου σημαντική είναι η βεβαιότητα ότι πίσω από το αυτοκίνητο υπάρχει ένα οργανωμένο και αξιόπιστο δίκτυο, που μπορεί να υποστηρίξει τον ιδιοκτήτη σε κάθε στάδιο της ζωής του οχήματος.

Σε αυτή την ανάγκη για ασφάλεια και σιγουριά, η Chery, υπό την ομπρέλα του Spanos Group, κάνει πράξη το σύνθημα “Chery-Family Care” και απαντά με ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα After Sales, θέτοντας ως προτεραιότητα την άμεση διαθεσιμότητα Γνήσιων Ανταλλακτικών. Με πάνω από 95% διαθεσιμότητα στην Ελλάδα, η Chery περιορίζει σημαντικά τον χρόνο αναμονής για την ολοκλήρωση μιας επισκευής, ώστε κάθε όχημα να επιστρέφει το συντομότερο δυνατό στον ιδιοκτήτη.

Ακόμη και στην περίπτωση που η επισκευή ενός Chery διαρκέσει πάνω από δύο ημέρες, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κατόχου, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

Η ταχύτητα εξυπηρέτησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζεται με την ποιότητα των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται. Τα Γνήσια Ανταλλακτικά Chery έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του κατασκευαστή, ενώ ελέγχονται και εγκρίνονται από την ίδια τη Chery. Κάθε ανταλλακτικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα μοντέλα της μάρκας, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία τους, τη μακροχρόνια αξιοπιστία τους και τη διατήρηση της μεταπωλητικής τους αξίας.

Η αξιοπιστία των μοντέλων της Chery επιβεβαιώνεται και από έρευνες κορυφαίων οργανισμών. Στη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (Vehicle Dependability Study - VDS), της J.D. Power, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς στον χώρο των καταναλωτικών ερευνών, η Chery κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών για το έτος 2026 – αποσπώντας αυτή τη σημαντική διάκριση για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

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Η Chery, επίσης, επενδύσει συστηματικά και στην εκπαίδευση των τεχνικών της, προσφέροντας στο δίκτυό της την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογία των οχημάτων της, με πρωταγωνιστές τα προηγμένα αποδοτικά plug-in hybrid και πλήρως υβριδικά συστήματα Chery Super Hybrid (CSH). Σήμερα η Chery διαθέτει πάνω από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα, ενώ το δίκτυο επεκτείνεται διαρκώς με στόχο την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.

Μια διαδρομή γεμάτη ακρίβεια, συντονισμό και ταχύτητα

Από την αποστολή των Γνήσιων Ανταλλακτικών στην Ελλάδα και την αποθήκευσή τους σε ένα πλήρως οργανωμένο κέντρο τροφοδοσίας, μέχρι την άφιξή τους στο εκτεταμένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης, η Chery βασίζεται στο τρίπτυχο «Ακρίβεια, Συντονισμός, Ταχύτητα», διασφαλίζοντας ότι κάθε όχημά της θα απολαμβάνει άμεση και απρόσκοπτη φροντίδα.

Η διαδρομή αυτή αποτυπώνεται στο νέο βίντεο της μάρκας, αναδεικνύοντας τα στάδια που συμβάλλουν στην άμεση εξυπηρέτηση του ιδιοκτήτη ενός Chery μοντέλου στην Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=cx0wpag5jBc}

Οργανωμένο δίκτυο after sales, πολυετής εγγύηση

Για την Chery, η εμπειρία του πελάτη δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση των κλειδιών του αυτοκινήτου. Αλλά συνεχίζεται μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο After Sales, με μεγάλη διαθεσιμότητα Γνήσιων Ανταλλακτικών και τεχνικούς που είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες των αυτοκινήτων και πρωτίστως κατανοούν τις πραγματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (επίσης όποιο επέλθει πρώτο).

Παράλληλα, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.