Ο πρόεδρος της Ρουάντα είχε εκφράσει από το 2024 την επιθυμία να φιλοξενήσει αγώνα F1.

Στην αφρικανική ήπειρο, για πρώτη φορά από το 1993, αναμένεται να επιστρέψει η Formula 1, καθώς ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επίτευξη συμφωνίας για τη διοργάνωση Grand Prix στη Ρουάντα το 2030.

Το τελευταίο Grand Prix που φιλοξενήθηκε στη «μαύρη» ήπειρο ήταν εκείνο της Νότιας Αφρικής. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει έκτοτε, εν έχει καταστεί εφικτή η επιστροφή του πρωταθλήματος. Ο πρόεδρος της Ρουάντας, Πολ Καγκάμε, είχε εκφράσει για πρώτη φορά το 2024 την πρόθεση της χώρας του να διεκδικήσει τη φιλοξενία ενός αγώνα της F1.

Αρχικά, υπήρχαν αρκετοί ενδοιασμοί για το εγχείρημα αυτό, καθώς η Ρουάντα δεν διαθέτει σήμερα πίστα που να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα κορυφαίου επιπέδου στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το RacingNews365, υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή μόνιμης εγκατάστασης λίγο έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, Κιγκάλι, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την έδρα του Grand Prix.

Η συμφωνία, εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική έπειτα από 37 χρόνια.