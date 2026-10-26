Ο Όμιλος Emil Frey αναλαμβάνει την εισαγωγή και διανομή της νέας μάρκας στην Ελλάδα.

Η iCAUR, η νέα μάρκα του Chery Group με έμφαση στα οχήματα νέας ενέργειας, ξεκινά δυναμικά την πορεία της στην Ελληνική αγορά, με την ανάθεση της εισαγωγής και διανομής των μοντέλων της στον Όμιλο Emil Frey.

Με την είσοδο της iCAUR στην Ελλάδα, ο Όμιλος Emil Frey διευρύνει περαιτέρω την παρουσία του στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του μία νέα μάρκα με ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα και σαφή προσανατολισμό στις νέες τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης κίνησης.

Η iCAUR δημιουργήθηκε με στόχο να επαναπροσδιορίσει την έννοια των σύγχρονων SUV, συνδυάζοντας τον χαρακτηριστικό, δυναμικό σχεδιασμό των μεγάλων εκτός δρόμου οχημάτων με προηγμένη τεχνολογία και διαφορετικές λύσεις εξηλεκτρισμένης κίνησης. Με σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία «Future Classic», η μάρκα αντλεί έμπνευση από τον διαχρονικό χαρακτήρα των κλασικών SUV και τον συνδυάζει με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας.

Στο iCAUR International User Summit 2026, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Wuhu της Κίνας, η iCAUR παρουσίασε 20 εξατομικευμένα οχήματα με θέμα «Classic Never Fades» («Το κλασικό δεν χάνει ποτέ τη λάμψη του»), τρία από τα οποία αποτελούν επίσημες εκδόσεις ειδικής διαμόρφωσης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης η Παγκόσμια Πρεμιέρα του iCAUR V25, το οποίο συμπληρώνει τη σειρά V-Series μαζί με τα V23 και V27. Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν τη φιλοσοφία Future Classic Design, μέσα από την οποία η iCAUR συνδυάζει τον διαχρονικό σχεδιασμό με τις τεχνολογίες νέας ενέργειας και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράζουν την προσωπικότητά τους μέσα από τα οχήματά τους. Η δημιουργικότητα των χρηστών αποτελεί βασικό στοιχείο της προσέγγισης της μάρκας, συνδέοντας τα οχήματα με διαφορετικά ενδιαφέροντα, δραστηριότητες και τρόπους ζωής.

Στην ελληνική αγορά, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη σχεδιαστική ταυτότητα της iCAUR με τον πρώτο της εκπρόσωπο για τη χώρα, το μοντέλο V27 REEV (Range-Extended Electric Vehicle), στο πλαίσιο της Έκθεσης AUTO ATHINA 2026 | powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Πρόκειται για ένα μεγάλο SUV που συνδυάζει την ηλεκτρική οδήγηση με την τεχνολογία διευρυμένης αυτονομίας. Το V27 κινείται αποκλειστικά με ηλεκτροκινητήρες, ενώ ο κινητήρας βενζίνης λειτουργεί ως γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν απαιτείται επιπλέον αυτονομία. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει την αίσθηση και τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής οδήγησης στην καθημερινότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα για μεγαλύτερες διαδρομές χωρίς το άγχος της συχνής φόρτισης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το V27 ξεχωρίζει για τις επιβλητικές του διαστάσεις, τη χαρακτηριστική «boxy» σχεδίαση που παραπέμπει στα κλασικά SUV, αλλά και τον συνδυασμό άνεσης, πολυτέλειας και εκτός δρόμου δυνατοτήτων. Με μήκος που ξεπερνά τα 5 μέτρα και μεταξόνιο 2,9 μέτρων, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση και ευρυχωρία, διατηρώντας παράλληλα τον δυναμικό χαρακτήρα και τις εκτός δρόμου ικανότητες ενός αυθεντικού SUV, σε κάθε διαδρομή.

Η τεχνολογία REEV του V27 συνδυάζει μία μπαταρία με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης (Plug-in) με έναν κινητήρα βενζίνης-γεννήτρια (Range Extender). Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ ο κινητήρας-γεννήτρια ενεργοποιείται όταν χρειάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται και εξωτερικά, επιτρέποντας στο V27 να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για περισσότερα από 150 χιλιόμετρα, ενώ η συνολική απόσταση που μπορεί να διανύσει υπερβαίνει τα 900.

Επιπλέον, το iCAUR V27 απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Εσωτερικού στην κατηγορία Premium Car των Torino Automotive Design Awards (TADA) 2026, διάκριση που αποτελεί μία ακόμη διεθνή αναγνώριση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Future Classic” της iCAUR και της έμφασης που δίνει η μάρκα στον σχεδιασμό και την ποιότητα.

Το δίκτυο διανομέων και επισκευαστών της O&J Automotive Hellas διευρύνεται με στόχο να υποδεχτεί την iCAUR στην Ελλάδα. Η είσοδός της στην ελληνική αγορά αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διεθνή ανάπτυξη της μάρκας, η οποία έχει ήδη παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Με αφορμή την έναρξη της δραστηριότητας της στην Ελλάδα, ο κ. Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των Εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η έλευση της iCAUR στην ελληνική αγορά είναι για εμάς στον Όμιλο Emil Frey ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία που διανύουμε στη χώρα μας. Από την πρώτη μέρα, είπαμε υπεύθυνα ότι ο στόχος μας για την Ελλάδα είναι να χτίσουμε μια παρουσία με διάρκεια πάνω σε γερά θεμέλια, επενδύοντας στις μάρκες και στους ανθρώπους που μπορούν να μας πάνε μπροστά. Η iCAUR είναι μια νέα και δυναμική μάρκα, με ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα και μια σύγχρονη προσέγγιση στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα. Πιστεύουμε ότι έχει πολλά να προσφέρει στην ελληνική αγορά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που την υποδεχόμαστε στην οικογένεια του Emil Frey Group. Για εμάς, κάθε νέα μάρκα που προστίθεται στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελεί μία νέα ευκαιρία να προσφέρουμε στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και διαφορετικές προτάσεις κινητικότητας. Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαθέτουμε πανελλαδικά, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε για την iCAUR τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη και μακροχρόνια παρουσία στην Ελλάδα».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: iCaur Greece