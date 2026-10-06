Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του «Γ. Καραϊσκάκης» επί τάπητος στη συνάντηση Μητσοτάκη- Μαρινάκη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη για το σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε το mega project για το νέο γήπεδο, μια ιδιωτική επένδυση που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ.

Η συνάντηση είχε θεσμικό και εργασιακό χαρακτήρα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην πρόταση που παρουσίασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και στα βήματα που απαιτούνται από την πλευρά της Πολιτείας προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει το έργο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός προήδρευσε της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ο Ευάγγελος Μαρινάκης με συνεργάτες του και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου.

Κεντρική παράμετρος του project είναι ο ιδιωτικός χαρακτήρας της επένδυσης. Το συνολικό ύψος της θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αυτό σημαίνει ότι για την κατασκευή και την υλοποίηση του project δεν προβλέπεται χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου, με το επενδυτικό κόστος να βαρύνει την ιδιωτική πλευρά.

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Η συγκεκριμένη διάσταση αποτυπώθηκε και στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, η οποία χαρακτήρισε ρητά το σχέδιο «μεγάλη ιδιωτική επένδυση». Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, ανέφερε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η επένδυση.

Πέρα από τον πρωθυπουργό, τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Μώραλη, στη συνάντηση συμμετείχαν συνεργάτες του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπως ο Γιάννης Βρέντζος, ενώ από κυβερνητικής πλευράς έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Το επόμενο στάδιο αφορά πλέον τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί το απαιτούμενο πλαίσιο για να προχωρήσει η επένδυση.