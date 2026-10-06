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Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας είχε εκκενωθεί στις 2 Οκτωβρίου προληπτικά, εξαιτίας έντονης οσμής αερίου.

Επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απέστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με θέμα τις αναφορές για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων απέχουν από τα μαθήματά τους, ζητώντας γραπτές εγγυήσεις ασφάλειας και πιστοποιημένους ελέγχους.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά την εκκένωση των σχολείων την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, λόγω έντονης οσμής αερίου. Παρά τις ανακοινώσεις των Δήμων Αθηναίων και Γαλατσίου ότι η παροχή έχει κλείσει, γονείς και μαθητές αρνούνται να μπουν στις τάξεις μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρης τεχνικός έλεγχος, καταγγέλλοντας ότι το πρόβλημα είχε επισημανθεί μέρες πριν χωρίς να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Αναλυτικά η επιστολή

«Κυρία Υπουργέ,

Σας είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις αρμόδιες εταιρίες (Enaon eda και ICON GROUP ) τη διενέργεια για δεύτερη φορά εξαντλητικών ελέγχων για την πλήρη διασφάλιση εκπαιδευτικών και μαθητών.

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Ενώ, και όσο αυτός διενεργείται, η παροχή αερίου έχει κλείσει.

Και αυτό παρ΄ότι ένας πρώτος έλεγχος που διεξήχθη δεν έδειξε την ύπαρξη προβλήματος.

Πιστεύω όμως ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Για τον Δήμο Αθηναίων η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Πρέπει και εσείς να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας»