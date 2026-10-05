«Έλεγχοι έχουν ξεκινήσει ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις επόμενες δέκα μέρες» ενημερώνει ο δήμος Αθηναίων για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά την εκκένωση της περασμένης εβδομάδας.

Ανακοίνωση για το περιστατικό που αναστάτωσε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας την περασμένη εβδομάδα εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων.

Σημειώνεται ότι όταν την Παρασκευή εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από αναφορές για διαρροή αερίου, υπήρξαν καταγγελίες ότι είχε ενημερωθεί ο δήμος και τις προηγούμενες φορές αλλά υπήρξε αδράνεια.

Ο δήμος αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης και Παιδείας, Θωμάς Γεωργιάδης ανέφεραν πως «ο δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών».

Όπως σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους «Από το Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας υπήρξε ειδοποίηση προς τον Δήμο Αθηναίων στις 16/9/2026, στις 21/9/2026 και στις 2/10/2026 περί οσμής αερίου.

»Και τις τρεις φορές, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα. Σε όλες τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ, καθώς και από την Ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής.

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Στην ανακοίνωσή τους συμπληρώνουν πως «ειδικά δε στις 21/9, ενημερωθήκαμε ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, παρά μόνο βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού. Τέλος, στις 2/10/2026 και κατά τη διάρκεια των νέων ελέγχων, παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, και Παιδείας, Θωμάς Γεωργιάδης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «με το πέρας των ελέγχων, την ίδια ακριβώς μέρα, ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε από την ΕΝΑΟΝ την άμεση γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και την προληπτική διακοπή όλων τωνπαροχών αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.Η εταιρεία ΕΝΑΟΝ απάντησε την ίδια μέρα, γνωστοποιώντας ότι προχώρησε σε διακοπή της παροχής αερίου στο σχολικό συγκρότημα και πως δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

»Για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, απαιτείται έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων από τον μετρητή έως και το λεβητοστάσιο, καθώς και η έκδοση και υποβολή του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ελέγχου Αντοχής και Στεγανότητας. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις επόμενες δέκα μέρες».

Η ανακοίνωση καταλήγει πως «από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πέραν αυτού και δεδομένου ότι πραγματοποιούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολικό συγκρότημα, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι είχαν ήδη στείλει επιστολή από 4/6/2026 στην ΚΤΥΠ, με την οποία αιτούνταν την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση διακριτών μονάδων ψύξης - θέρμανσης ανά σχολείο. Σήμερα απέστειλαν νέα επιστολή προς την ΚΤΥΠ με το ίδιο αίτημα».