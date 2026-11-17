Τέσσερις αστυνομικοί - 3 άνδρες και 1 γυναίκα - ήρθαν σε επαφή με τη σκόνη που περιείχε ο φάκελος.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από πληροφορία για τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου στην αλληλογραφία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τον έλεγχο του φακέλου διαπιστώθηκε η ύπαρξη λευκής σκόνης, ενώ ως αποστολέας φέρεται να παρουσιάζεται το «Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς».

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και εκκενώθηκε προληπτικά το ισόγειο του κτηρίου, όπου βρίσκονται και τα μηχανήματα ελέγχου. Στο σημείο επιχειρούν αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί απολύμανση από την ΕΜΑΚ.

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Σημειώνεται ότι τέσσερις αστυνομικοί - 3 άνδρες και 1 γυναίκα - ήρθαν σε επαφή με τη σκόνη που περιείχε ο φάκελος.