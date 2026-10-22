Μετά το συμβάν της εκκένωση των σχολείων για διαρροή αερίου οι γονείς ζητούν απαντήσεις για τους ελέγχους στα έργα και γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές.

Στον απόηχο της σημερινής εκκένωσης έξι σχολείων στο συγκρότημα που βρίσκεται στο Λόφο Κολωνού λόγω διαρροής φυσικού αερίου αφού χτυπήθηκε αγωγός κατά τις εργασίες αποκατάστασης του ηλεκτροφωτισμού η Ένωση Γονέων 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων ζητά απαντήσεις για τους ελέγχους στα έργα και γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς «ειδοποιηθήκαμε λίγο μετά τις 10 το πρωί για περιστατικό διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου επί τη οδού Τριπόλεως από την οποία προέκυψε η ανάγκη εκκένωσης τελικά 6 σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα δυο νηπιαγωγείων (55ο & 116ο), δύο δημοτικών (57ο & 61ο), ενός γυμνασίου (52ο) και ενός λυκείου (52ο). Η Σχολική Κοινότητα ειδοποίησε την πυροσβεστική, ενημέρωσε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τον Δήμο Αθηναίων. Έκλεισε η ηλεκτροδότηση των σχολείων και η παροχή αερίου στην περιοχή. Τελικά, οι σχολικές μονάδες εκκενώθηκαν η μία μετά την άλλη και εκατοντάδες γονείς ήρθαν να παραλάβουν τα παιδιά τους.» Στο σημείο έφτασε εταιρεία φυσικού αερίου για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, η διαρροή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Δ. Αθηναίων: Η ανακοίνωση του αντιδημάρχου

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης, σε ανακοίνωσή του για το περιστατικό σημείωσε ότι « σήμερα περίπου στις 08:40, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, προκλήθηκε μικρή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο εν λόγω αγωγός ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες ενώ και το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου. Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενημερώθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας και δεν σημειώθηκε άλλη ζημιά.

Στο σημείο προσήλθε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων».

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Στα κάγκελα οι γονείς: Ποιος εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών;

Από πλευράς της η Ένωση Γονέων θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια των εργασιών κοντά σε σχολεία, τον έλεγχο των εργολάβων και τις ευθύνες των αρμόδιων φορέων. Ειδικότερα ζητά να διευκρινιστεί ποιος ελέγχει τους εργολάβους που αναλαμβάνουν έργα και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας. «Τους εργολάβους τους ελέγχει κανένας αρμόδιος; Ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες; Τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας; Ή πάμε κι όπου βγει;», τονίζουν θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της επαρκούς ενημέρωσης για τις υπόγειες υποδομές πριν από την έναρξη εκσκαφών.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το γεγονός ότι οι εργασίες πραγματοποιούνταν λίγα μέτρα από σχολεία όπου βρίσκονταν εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί. Η Ένωση διερωτάται εάν υπάρχουν οι απαραίτητες προδιαγραφές και οι κατάλληλοι έλεγχοι, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά και να προστατεύονται όσοι βρίσκονται μέσα και γύρω από τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ίδια, η σχολική κοινότητα ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και ειδοποίησε τους αρμόδιους, αντί να έχει προηγηθεί ενημέρωση από τις υπηρεσίες που εκτελούσαν ή επέβλεπαν τις εργασίες.

Ζητούν γραπτή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των σχολείων

Όπως τονίζουν οι γονείς «Σκάβει ο καθένας όπου νομίζει ότι και αν υπάρχει από κάτω; Υπάρχει μέριμνα και τήρηση των προδιαγραφών ειδικά από τη στιγμή που οι εργασίες πραγματοποιούνται λίγα μέτρα έξω από τα σχολεία την ώρα που μέσα βρίσκονται εκατοντάδες μαθητές; Τελικά την διαπίστωση του προβλήματος και την πλέον κατάλληλη λύση σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών την έδωσε -και σε αυτή την περίπτωση- η σχολική κοινότητα η οποία δεν ειδοποιήθηκε αλλά ειδοποίησε για κάτι που συνέβαινε έξω από το σχολείο και ήταν δυνητικά επικίνδυνο για τη λειτουργία του και για την ασφάλεια προσωπικού & παιδιών… Είναι αυτό φυσιολογικό;

Είναι δυνατόν να μην εξασφαλίζονται με ευθύνη του Κράτους (Υπουργεία, Περιφέρεια, Δήμοι) οι πιο σωστές, οι πιο σύγχρονες και οι πλέον ενδεδειγμένες και υποχρεωτικές -βάσει νομοθεσίας- προδιαγραφές και συνθήκες εκτέλεσης εργασιών μέσα στα σχολεία και γύρω από αυτά; Το κράτος δηλαδή ο μόνος ρόλος που έχει είναι να ταΐζει τους εργολάβους με μπόλικο κρατικό χρήμα και αυτοί να κάνουν ότι θέλουν;

Μέχρι πότε θα συνεχίζεται αυτό το αίσχος με εταιρείες, εργολάβους και λοιπούς να αυτό-ρυθμίζονται, να αυτό-ελέγχονται και να αυτό-διαβεβαιώνουν πως «όλα είναι καλά»; Στην Γκράβα, στην Βιολάντα, στην Πλάκα, στα Τέμπη, στην Motor Oil και σε τόσες άλλες περιπτώσεις αποδείχτηκε πως οι διαβεβαιώσεις των εταιρειών δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα αφού τελικά το Α & το Ω της ύπαρξής τους είναι η κερδοφορία τους και τίποτα άλλο … Τώρα, έπειτα από το περιστατικό, ποιος αρμόδιος κρατικός φορέας θα διαβεβαιώσει γραπτώς και επισήμως πως είναι όλα ασφαλή και πως δεν υπάρχει πλέον κανένα θέμα για τα σχολεία; Για παράδειγμα, εμείς, ως Ένωση, ζητήσαμε επι τόπου από την εταιρεία φυσικού αερίου γραπτή ενημέρωση και διαβεβαίωση για την αποκατάσταση της βλάβης… ο Δήμος Αθηναίων έκανε κάτι αντίστοιχο ως πλέον αρμόδιος;

«Τα παιδιά μας δεν θα τα αφήσουμε απροστάτευτα»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους οι γονείς διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την αδιαφορία ή την απραξία των κρατικών αρχών. «Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που η αδιαφορία και η απραξία των κρατικών αρχών γίνεται αποδεκτή! Τα παιδιά μας δεν θα τα αφήσουμε ούτε μία στιγμή απροστάτευτα και εκτεθειμένα! Την πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας και που οδηγεί σε ένα καθημερινό «ό,τι να ‘ναι» θα την πολεμήσουμε όπου τη συναντάμε!» τονίζουν.