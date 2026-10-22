Αγωγός χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροφωτισμού κοντά στο σχολικό συγκρότημα του Κολωνού – Υπήρξε μικρή διαρροή αερίου

Προληπτική εκκένωση σχολικού συγκροτήματος στον Λόφο Κολωνού πραγματοποιήθηκε σήμερα πρωί μετά από μικρή διαρροή φυσικού αερίου που προκλήθηκε όταν χτυπήθηκε αγωγός κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργείο που έσκαβε για την αποκατάσταση βλάβης σε υπόγεια καλωδίωση, στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτροφωτισμού, όταν προκλήθηκε ζημιά σε αγωγό φυσικού αερίου που βρίσκεται στον δρόμο, κοντά στα σχολεία. Μετά τη διαρροή, αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους η εκκένωση των σχολικών μονάδων που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbd07wvnbn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δ. Αθηναίων: Η ανακοίνωση του αντιδημάρχου Πάρη Χαρλαύτη

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλαύτης σε ανακοίνωσή του για το περιστατικό διαρροής από αγωγό φυσικού αερίου στον Κολωνό, αλλά και την εκκένωσης των γειτονικών σχολείων αναφέρει:

«Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, προκλήθηκε μικρή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου, που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο εν λόγω αγωγός:

- Ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες.

- Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου.

Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενημερώθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας και δε σημειώθηκε άλλη ζημιά. Στο σημείο προσήλθε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης». Και ο κ. Χαρλαύτης καταλήγει: «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων».