Η εντολή δόθηκε λίγες ώρες μετά από εκείνη των ΗΠΑ για απομάκρυνση διπλωματικών αποστολών από τη Σαουδική Αραβία.

Εντολή απομάκρυνσης του εναπομείναντος προσωπικού τα κεντρικά του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco έδωσε η εταιρεία την Πέμπτη (22/10), καθώς εντείνεται η ανησυχία για νέα πλήγματα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης επί σαουδαραβικού εδάφους.

Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο συνεχών επιθέσεων των φιλοϊρανών Χούθι απέναντι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Στις αρχές Οκτωβρίου, οι Χούθι είχαν πλήξει ξανά τα κεντρικά της Aramco στο Νταχράν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Aramco βρίσκεται, μεταξύ άλλων, κέντρο επιχειρήσεων, μέσα από το οποίο η εταιρεία επιβλέπει τις χερσαίες και υπεράκτιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια, τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών και αγωγούς μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν διπλωματικό προσωπικό από τη Μέση Ανατολή

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ διέταξε αργά το βράδυ της Τετάρτης (21/10) ορισμένους διπλωμάτες και μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Σαουδική Αραβία.

Η Ουάσιγκτον είχε επιστρέψει ορισμένα μέλη του διπλωματικού προσωπικού στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, αφού πολλοί είχαν απομακρυνθεί όταν η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

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Νεκροί και τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο της Νταμάμ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Fahd, στην Νταμάμ, τον πετρελαϊκό κόμβο της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας την Πέμπτη. Η Νταμάμ βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια της Νταχράν.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη, όταν η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που επιχειρούσε να πλήξει εγκατάσταση στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σαϊμπάχ.