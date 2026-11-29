Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Την απόφαση να μην συμπεριληφθεί ο Κώστας Δοκιμάκης στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τον νομό Κυκλάδων, ανακοίνωσε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, με δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, αναφερόμενος στα κριτήρια με τα οποία η πολιτική πρωτοβουλία υποδέχεται όσους επιθυμούν να συμπαραταχθούν μαζί της, υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα ελέγχου των πολιτικών φρονημάτων όσων ανταποκρίνονται στο σχετικό κάλεσμα.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που συνδέονται με τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι αναρτήσεις που έρχονται σε αντίθεση με αυτές τις αξίες, ακόμη και αν έχουν γίνει στο μακρινό παρελθόν, δημιουργούν ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή.

Καταλήγοντας, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ανακοίνωσε ξεκάθαρα ότι ο Κώστας Δοκιμάκης δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η ανάρτηση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη

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«Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν ζητάμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων σε όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας να συμπαραταχθούν μαζί μας.

Ωστόσο αναρτήσεις που θίγουν τις αξίες που υπηρετούμε, ακόμη και αν προέρχονται από το μακρινό παρελθόν, δημιουργούν ασυμβίβαστο με τη θέση του υποψηφίου βουλευτή.

Ο Κώστας Δοκιμάκης δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτιά μας».

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