Στο 78,26% έφτασε η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές της Ισπανίας την Κυριακή 29/11 - Μεγάλη άνοδος των Ακροδεξιών.

Αλλαγή σκυτάλης αναμένεται να υπάρξει στην Ισπανία μετά τις εκλογές της Κυριακής 29/11 καθώς το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) βρίσκεται σε πορεία να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, μπροστά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ, και ενδέχεται να φτάσει στην απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, χάρη στην μεγάλη αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς (VOX) αλλά και τις δυο έδρες του UPN-PP.

Με βάση τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά, το Λαϊκό Κόμμα εξασφαλίζει 133 έδρες και το ακροδεξιό Vox 52 (στις εκλογές του 2023 είχε καταλάβει 33 έδρες), κερδίζοντας μαζί 185 έδρες, υπερβαίνοντας τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα από την πλευρά του λαμβάνει 115 έδρες, ενώ το ERC έχει 11 έδρες, το FA στις 10, το EH BILDU στις 7, το JXCAT στις 5, το ADELANTE ANDALUCÍA βρίσκεται στις 4 έδρες, το COMPROMIS-EUPV-PODEM-ERPV στις 3 έδρες, το BNG στις 3 έδρες, το EAJ-PNV στις 3 έδρες, ενώ 2 έδρες έχουν το UPN-PP και το CCA-1oCAN.

Εκλογές στην Ισπανία: Ξεπέρασε το 78% η συμμετοχή

Η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές έφτασε στο 78% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών όντας πολύ πιο πάνω από το τελικό 66% το 2023. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση ψηφοφόρων από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

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Σάντσεθ: «Είναι μια θλιβερή νύχτα για εμάς»

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στις πρώτες του δηλώσεις μετά το εκλογικό αποτέλεσμα δήλωσε πως είναι «μια θλιβερή νύχτα για εμάς. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε». «Δεν ήμασταν αρκετά ισχυροί για να ξεπεράσουμε τη δεξιά και την ακροδεξιά» ανέφερε στη συνέχεια για να προσθέσει: «Αλλά δεν έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στους θεσμούς μας και φυσικά, αποδεχόμαστε τα αποτελέσματα χωρίς κανενός είδους θεωρίες συνωμοσίας».

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Αμπασκάλ: «Αποστολή εξετελέσθη, διώξαμε όλοι μαζί τον Σάντσεθ»

Σε πανηγυρικό κλίμα υποδέχθηκε τα εκλογικά αποτελέσματα ο ηγέτης του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, με το κόμμα του να εξασφαλίζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, 52 έδρες στο ισπανικό Κοινοβούλιο. Μιλώντας στους υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ο Αμπασκάλ πανηγύρισε για το εκλογικό αποτέλεσμα, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Πέδρο Σάντσεθ.

«Αποστολή εξετελέσθη. Φεύγει γιατί τον διώξαμε όλοι μαζί», φώναξε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Vox, με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαντά με υβριστικά συνθήματα κατά του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο συνεργασίας του Vox με το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης της Ισπανίας.

Εκλογές στην Ισπανία: Πανηγυρισμοί έξω από τα γραφεία του Λαϊκού Κόμματος – «Φεϊχό πρόεδρος»

Εκατοντάδες υποστηρικτές του Λαϊκού Κόμματος (PP) έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία της παράταξης στη Μαδρίτη, κρατώντας ισπανικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

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Σε πανηγυρικό κλίμα, οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν «Φεϊχό πρόεδρος», καθώς τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα δίνουν προβάδισμα στους συντηρητικούς έναντι των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσεθ, φέρνοντας το Λαϊκό Κόμμα πιο κοντά στην επιστροφή στην εξουσία, έπειτα από οκτώ χρόνια στην αντιπολίτευση. Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αναμένεται να απευθυνθεί στους υποστηρικτές του αργότερα το βράδυ της Κυριακής, όταν θα έχει προχωρήσει η καταμέτρηση των ψήφων και θα έχει διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για το εκλογικό αποτέλεσμα.

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Το μεγάλο ερώτημα, πάντως, παραμένει εάν ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος θα καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη για να αναλάβει την πρωθυπουργία της Ισπανίας, ενδεχομένως μέσω συμφωνίας με το ακροδεξιό Vox.

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Ποιος είναι ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό: Από τη Γαλικία στην ηγεσία της ισπανικής Δεξιάς

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, πρόεδρος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), αποτελεί μία από τις πλέον κεντρικές προσωπικότητες της πολιτικής ζωής της Ισπανίας, έχοντας διαγράψει πολυετή πορεία στη δημόσια διοίκηση και την περιφερειακή διακυβέρνηση προτού αναλάβει την ηγεσία της ισπανικής Κεντροδεξιάς. Γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1961 στην Ος Πεάρες, στην επαρχία Ουρένσε της Γαλικίας. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.

Το 1985 εντάχθηκε στη δημόσια διοίκηση της Γαλικίας, ενώ από το 1991 άρχισε να αναλαμβάνει υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Χοσέ Μαρία Αθνάρ μετακινήθηκε στη Μαδρίτη, όπου ανέλαβε σημαντικές αρμοδιότητες στον τομέα της Υγείας, φτάνοντας μέχρι την προεδρία του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Ισπανίας. Από το 2001 έως το 2003 διετέλεσε πρόεδρος των ισπανικών ταχυδρομείων (Correos), προτού επιστρέψει στη Γαλικία, όπου ανέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα στον τομέα των υποδομών και των δημοσίων έργων.

Το 2006 ανέλαβε την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος στη Γαλικία, διαδεχόμενος τον ιστορικό ηγέτη της παράταξης Μανουέλ Φράγα. Το 2009 εξελέγη πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, θέση στην οποία παρέμεινε για 13 χρόνια, μέχρι το 2022. Κατάφερε να εξασφαλίσει τέσσερις διαδοχικές απόλυτες πλειοψηφίες στις περιφερειακές εκλογές του 2009, του 2012, του 2016 και του 2020, εδραιώνοντας τη θέση του στο εσωτερικό του Λαϊκού Κόμματος. Τον Απρίλιο του 2022, έπειτα από την εσωκομματική κρίση που οδήγησε στην αποχώρηση του Πάμπλο Κασάδο, ο Φεϊχό ανέλαβε την προεδρία του Λαϊκού Κόμματος σε εθνικό επίπεδο.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2023 κατάφερε να αναδείξει το PP σε πρώτη πολιτική δύναμη της Ισπανίας, χωρίς, ωστόσο, να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Πέδρο Σάντσεθ παρέμεινε τότε στην πρωθυπουργία, εξασφαλίζοντας τη στήριξη άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Οι πολιτικές του θέσεις και η σχέση με το Vox

Ο Φεϊχό προέρχεται από τον συντηρητικό χώρο και έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της φορολογίας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη διατήρηση της εδαφικής ενότητας της Ισπανίας. Παρότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γαλικία είχε καλλιεργήσει το προφίλ ενός μετριοπαθούς πολιτικού, επί της ηγεσίας του το Λαϊκό Κόμμα έχει προχωρήσει σε συμφωνίες διακυβέρνησης με το ακροδεξιό Vox σε περιφερειακό επίπεδο. Ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου του 2026, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Vox για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η προσωπική του ζωή

Ο 65χρονος πολιτικός διατηρεί από το 2013 σχέση με την Εύα Καρδένας, η οποία έχει διατελέσει διευθύντρια της Zara Home. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο τον Φεβρουάριο του 2017. Μιλά ισπανικά και γαλικιανά, είναι καθολικός και υποστηρικτής της ποδοσφαιρικής ομάδας Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Τρία χρόνια μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να αναλάβει την πρωθυπουργία, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό διεκδικεί εκ νέου την είσοδό του στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Μονκλόα. Καθοριστικό παράγοντα για την πολιτική του πορεία θα αποτελέσει η τελική κατανομή των εδρών και η δυνατότητά του να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.