Πού δημιουργήθηκαν προβλήματα από την κακοκαιρία - Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες.

Σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος της χώρας προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος», η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βόρειους ανέμους. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων, εγκλωβισμούς οδηγών και διακοπές κυκλοφορίας, ενώ η Πολιτική Προστασία απευθύνει διαδοχικές προειδοποιήσεις μέσω του 112.

Το κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις, στην ηλεκτροδότηση και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα σε αρκετά λιμάνια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Την ίδια στιγμή, νέα μηνύματα του 112 εστάλησαν σε περιοχές της Κρήτης, των Κυκλάδων, της Αττικής, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

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Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κακοκαιρία περνά σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες αναμένεται να διατηρήσουν την έντασή τους και τη Δευτέρα.

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Δύσκολη κατάσταση στην Αττική – Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και πτώσεις δέντρων

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική, όπου οι συνεχείς και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ η στάθμη του Κηφισού και του Ιλισσού ανέβηκε αισθητά, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξη των φαινομένων. Πλημμυρικά προβλήματα καταγράφηκαν και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία της Αττικής, με την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας και απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων.

Στην Εκάλη, η οδός Μυρτιάς πλημμύρισε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο άνθρωποι μέσα σε αυτοκίνητο. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στη Γλυφάδα, στο Πικέρμι και στον Ωρωπό, όπου εφαρμόστηκαν διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους λόγω των συσσωρευμένων υδάτων και των επικίνδυνων συνθηκών. Στο Κορωπί κατέρρευσε τμήμα κατοικίας, ενώ στην περιοχή των Καλυβίων αναφέρθηκε πτώση κολόνας, με τις Αρχές να εφιστούν την προσοχή των οδηγών.

Επικίνδυνες πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν ακόμη και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ αντίστοιχα περιστατικά αναφέρθηκαν στη Βάρκιζα και στην Ηλιούπολη.

Η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με περιοχές του Χαλανδρίου να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Στην Αττική καταγράφηκαν μέσα στην Κυριακή μεγάλα ύψη βροχής, από 50 έως 100 χιλιοστά, ενώ στη Μαλακάσα ξεπέρασαν τα 120 χιλιοστά. Στο Άγιο Όρος το ύψος της βροχής έφτασε τα 158 χιλιοστά, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλή τιμή.

Μπαράζ μηνυμάτων 112 – Ποιες περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους

Η ένταση των καιρικών φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις προειδοποιήσεις να αφορούν τόσο τους θυελλώδεις ανέμους όσο και τις επικίνδυνες συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Ειδικότερα, προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν:

Στην Αττική, για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους.

Στην Εύβοια και τη Σκύρο, για επικίνδυνες ριπές ανέμων.

Στη Λακωνία και στα Κύθηρα, για ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Στα Χανιά και το Ρέθυμνο, με σύσταση περιορισμού των μετακινήσεων.

Στη Μήλο, την Κέα και την Κύθνο, με αντίστοιχη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται από τους κατοίκους των περιοχών που έλαβαν τα μηνύματα, καθώς οι Αρχές συνιστούν να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, ο περιορισμός των μετακινήσεων σε αρκετές από τις παραπάνω περιοχές αφορά το διάστημα από την Κυριακή έως και το σύνολο της Δευτέρας.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικές αναταράξεις προκαλεί η κακοκαιρία και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έχουν οδηγήσει σε απαγορευτικά απόπλου και ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιφέρουν νέες αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις οδικές μετακινήσεις, με διακοπές κυκλοφορίας σε περιοχές που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα και πτώσεις δέντρων.

Παράλληλα, η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ τέθηκαν περιορισμοί και στη διέλευση από τη Γέφυρα, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Πλημμύρες, φουσκωμένα ποτάμια και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές

Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη δυτική Ελλάδα έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ υπήρξαν και περιστατικά εγκλωβισμού οδηγών εξαιτίας των ορμητικών νερών.

Στην Εύβοια, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ενώ προβλήματα από πτώσεις δέντρων και πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν επίσης στα Τρίκαλα και στο Ευηνοχώρι.

Στην Αρτέμιδα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης οδηγού, ο οποίος εγκλωβίστηκε από τα ορμητικά νερά στη λεωφόρο Βραυρώνος.

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Την ίδια ώρα, στη βόρεια Ελλάδα καταγράφονται χιονοπτώσεις, με το χειμωνιάτικο σκηνικό να γίνεται ολοένα πιο έντονο, καθώς η θερμοκρασία υποχωρεί και οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ και τσουχτερό κρύο όλη την εβδομάδα

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η μετεωρολογική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα παραμείνει η μεγάλη ένταση και διάρκεια των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Εμμανουήλ, οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

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Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου είναι ότι οι ριπές των ανέμων την Κυριακή ξεπέρασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα στο Πήλιο, ενώ στην Πεντέλη και σε περιοχές της Ροδόπης ξεπέρασαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

LIVE η πορεία και η ένταση των ανέμων

LIVE οι βροχές και οι χιονοπτώσεις

Τι αναμένεται αύριο Δευτέρα 30/11

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν νοτιότερα, με τη δυτική και την κεντρική Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν με ένταση που θα φτάνει τα 10 μποφόρ σε περιοχές του Αιγαίου, διατηρώντας τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν αποκλείεται, επίσης, να σημειωθούν έντονες αναταράξεις στις αεροπορικές πτήσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές ακόμη και στην Αττική να μην ξεπερνούν τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη βόρεια Ελλάδα

Το κρύο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αισθητό στη βόρεια Ελλάδα, με τη Φλώρινα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα καταγράψουν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Ειδικότερα, για τη Δευτέρα προβλέπονται ελάχιστες τιμές από -6 έως -7 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τους -10 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι ελάχιστες θερμοκρασίες στη Φλώρινα αναμένεται να κυμανθούν από -5 έως -6 βαθμούς Κελσίου.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι Αρχές – Έκκληση για προσοχή

Με την κακοκαιρία «Άργος» να συνεχίζει την επέλασή της, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, θυελλωδών ανέμων και χαμηλών θερμοκρασιών δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους και να απομακρύνουν αντικείμενα από μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και κάτω από δέντρα, πινακίδες και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν εξαιτίας των ισχυρών ριπών.

Το επόμενο 24ωρο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και τους πολίτες να καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.