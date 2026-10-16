Να σημειωθεί πως η προεδρική χάρη αποτελεί συνταγματική εξουσία του προέδρου των ΗΠΑ για ομοσπονδιακά αδικήματα και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να απονεμηθεί ακόμη και πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης ή την έκδοση καταδικαστικής απόφασης.

Απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο απονομής προεδρικής χάριτος στην πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για πιθανές νομικές περιπέτειές της. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για όσα έχει διαβάσει στον Τύπο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η Γκίλφοϊλ είχε κάνει «πολύ καλή δουλειά» κατά τη θητεία της στην Αθήνα.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι πλέον πρέσβειρά σας στην Ελλάδα. Ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο να της απονείμετε χάρη, εάν προέκυπτε τέτοιο ζήτημα;» ήταν η ερώτηση που του απηύθυνε δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Newsmax.

«Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα»

Ο Τραμπ δεν έδωσε σαφή απάντηση, αποφεύγοντας τόσο να δεσμευτεί υπέρ μιας ενδεχόμενης απονομής χάριτος όσο και να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα. Μόλις διάβασα ορισμένα πράγματα. Δεν έχω μιλήσει μαζί της», απάντησε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη μακροχρόνια γνωριμία του με την Γκίλφοϊλ, επισημαίνοντας ότι τη γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια, αν και, όπως διευκρίνισε, όχι ιδιαίτερα καλά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι υπήρξε σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αλλά δεν ανέφερε ότι ήταν γνωστή του γιου του.

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Παρά τις επιφυλάξεις του για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Τραμπ επαίνεσε τη διπλωματική παρουσία της στην Ελλάδα.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα ήταν το πρόσωπο που όλοι θαύμαζαν. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβης στην Ελλάδα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, επανήλθε στα δημοσιεύματα που φαίνεται να έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκειά του.

«Είναι ένα πολύ ικανό άτομο. Όταν διάβασα τα πράγματα που έλεγε σε γραπτά μηνύματα, όπως τα διάβασα στις εφημερίδες, εξεπλάγην. Απογοητεύτηκα», ανέφερε.

Να σημειωθεί πως η προεδρική χάρη αποτελεί συνταγματική εξουσία του προέδρου των ΗΠΑ για ομοσπονδιακά αδικήματα και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να απονεμηθεί ακόμη και πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης ή την έκδοση καταδικαστικής απόφασης.