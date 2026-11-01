Ωστόσο, 4.883 παραγωγοί με προσδιορισμένη επιλέξιμη έκταση δεν συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη πληρωμή.

Στην καταβολή 7,8 εκατ. ευρώ σε 19.819 αγρότες για την προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης του 2026 προχώρησε σήμερα, Σάββατο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η πληρωμή αφορά παραγωγούς που είχαν υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έως τις 25 Σεπτεμβρίου και αντιστοιχεί στο 70% της ενίσχυσης, μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων, μειώσεων και κυρώσεων.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων ανήλθε σε 7.806.768,22 ευρώ, ενώ η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 30 Νοεμβρίου, για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς που είχαν υποβάλει εγκαίρως αίτηση, αλλά δεν έλαβαν προκαταβολή, να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις έως τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να εξεταστεί η ένταξή τους στην επόμενη πληρωμή.

Από τις 37.530 αιτήσεις ΕΑΕ 2026 που είχαν υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου, οι 27.320 περιλάμβαναν δηλωμένες εκτάσεις για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, συνολικού εμβαδού 680.306 στρεμμάτων και αξίας 16,26 εκατ. ευρώ.

Στις υπόλοιπες 10.210 αιτήσεις είτε δεν είχε δηλωθεί Βασική Εισοδηματική Στήριξη είτε δεν υπήρχαν δηλωμένα αγροτεμάχια ή δικαιώματα ενίσχυσης, ενώ ορισμένες αφορούσαν αιτήματα κατανομής βοσκοτόπων.

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Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων και την εξέταση των τροποποιήσεων που είχαν υποβληθεί έως τις 10 Οκτωβρίου, προσδιορίστηκε επιλέξιμη έκταση 549.827 στρεμμάτων για 24.736 παραγωγούς, πριν από την εφαρμογή μειώσεων και κυρώσεων.

Ωστόσο, 4.883 παραγωγοί με προσδιορισμένη επιλέξιμη έκταση δεν συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη πληρωμή.

Από αυτούς, 3.060 δεν συγκέντρωσαν τελικά ποσό ενίσχυσης μετά την εφαρμογή μειώσεων και κυρώσεων, ενώ για άλλους 400 η πληρωμή δεσμεύτηκε λόγω εκκρεμοτήτων, κυρίως σε ζητήματα δικαιωμάτων ενίσχυσης, που αφορούν 366 περιπτώσεις.

Επιπλέον, 1.423 παραγωγοί έμειναν εκτός, καθώς το ποσό που τους αναλογούσε ήταν χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο πληρωμής των 150 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο όριο υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται ο παραγωγός για το 2026 και όχι αποκλειστικά επί της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Για τους υπόλοιπους 19.853 παραγωγούς, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις πληρωμής, η προκαταβολή διαμορφώθηκε αρχικά σε 7.838.583,59 ευρώ. Μετά τους συμψηφισμούς με οφειλές, το τελικό ποσό περιορίστηκε σε 7.806.768,22 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε 19.819 δικαιούχους.

Σε ό,τι αφορά στους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πληρωμής, μπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις έως τις 10 Νοεμβρίου. Οι διορθώσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση της προκαταβολής του Νοεμβρίου.

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για όσους έλαβαν μειωμένη προκαταβολή. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν θα εξεταστούν για την πρώτη πληρωμή του Δεκεμβρίου.

Η ΑΑΔΕ πρόκειται να αποστείλει ενημερωτικά μηνύματα στους συγκεκριμένους παραγωγούς, προκειμένου να προχωρήσουν εγκαίρως στις αναγκαίες διορθώσεις.

Ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα ισχύει για τους κτηνοτρόφους που έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η προκαταβολή για τους συγκεκριμένους παραγωγούς θα καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, αφού προηγηθεί η απαραίτητη διασταύρωση των δεδομένων της πλατφόρμας myAGRO με τα στοιχεία του Κτηματολογίου.