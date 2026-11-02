«Η θητεία του κ. Πιτσιλή στο τιμόνι της ΑΑΔΕ έχει ανανεωθεί δυο φορές επί διακυβέρνησης ΝΔ. Οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της διοίκησής του;», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση οφείλει να απομακρύνει τώρα τον κ. Πιτσιλή από επικεφαλής της ΑΑΔΕ και να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών και την πάταξη της διαφθοράς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά:

«Η αποκάλυψη της εφημερίδας Documento ότι στο γραφείο της λογίστριας του Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο» που ελέγχεται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων, βρέθηκε λίστα με 25 χρηματιζόμενα υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ, γεννά εύλογες απορίες για τις ευθύνες του διοικητή της Αρχής.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, τα στελέχη που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα κατέχουν κομβικές θέσεις στον μηχανισμό της ΑΑΔΕ και αποτελούν προσωπικές επιλογές του Γ. Πιτσιλή, όπως όλα άλλωστε τα επιτελικά στελέχη.

«Ακλόνητος» διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, οφείλει πολλές απαντήσεις:

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Το τελευταίο διάστημα έχουν αποκαλυφθεί δύο τεράστιες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Η πολυδιαφημισμένη υπηρεσία του δεν γνώριζε τίποτα; Ασχολήθηκε ποτέ με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή τα «ραντάρ» της ΑΑΔΕ κοίταζαν τους μικροοφειλέτες; Πώς «προτεραιοποιεί» τους ελέγχους ο κ. Πιτσιλής;

Λειτουργεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ που θυμήθηκε μόλις το Σάββατο να ζητήσει, «κατ' εντολήν διοικητή», στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στο σκάνδαλο με τον Mr Χωριάτικο; Και τι απτά αποτελέσματα έχει να παρουσιάσει;

Πολλά από τα στελέχη που φέρονται να χρηματίζονταν στο σκάνδαλο με το «Χωριάτικο», είχαν και στο παρελθόν καταγγελίες εις βάρος τους με επιστολές που είχαν σταλεί στην ΑΑΔΕ. Ελήφθησαν ποτέ σοβαρά υπόψη; Έγινε κατάλληλη έρευνα εντός ΑΑΔΕ; Ο κ. Πιτσιλής δεν ανησύχησε για τις καταγγελίες κατά στελεχών της Αρχής που ο ίδιος είχε τοποθετήσει σε θέσεις κλειδιά;

Η θητεία του κ. Πιτσιλή στο τιμόνι της ΑΑΔΕ έχει ανανεωθεί δυο φορές επί διακυβέρνησης ΝΔ. Οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της διοίκησής του;

Είναι ευχαριστημένοι από την κατάσταση στη χώρα, όπου μεγάλες αλυσίδες φοροδιαφεύγουν «μέρα μεσημέρι», μεγαλοεπιχειρηματίες στήνουν πανελλαδικά δίκτυα φοροαποφυγής και η ΑΑΔΕ κοιτάει αλλού;

Η φοροδιαφυγή δεν προκαλεί απλώς απώλεια εσόδων εκατομμυρίων από τον δημόσιο κορβανά. Πλήττει βάναυσα την εμπιστοσύνη των πολιτών που για να πληρώσουν τους φόρους τους σφίγγουν το ζωνάρι, ενώ την ίδια στιγμή τα «μεγάλα ψάρια» δρουν ανενόχλητα και περνάνε ανενόχλητα από τα διάτρητα δίχτυα της ΑΑΔΕ.

Το λέμε ευθέως: Η κυβέρνηση οφείλει να απομακρύνει τώρα τον κ. Πιτσιλή από επικεφαλής της ΑΑΔΕ και να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών και την πάταξη της διαφθοράς».