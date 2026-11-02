Κατά την επανεξέταση, η ΑΑΔΕ αξιολόγησε το εξιτήριο του νοσοκομείου και τη βεβαίωση του θεράποντος ορθοπεδικού.

Δικαίωση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ πέτυχε δικηγόρος, η οποία αμφισβήτησε το τεκμαρτό εισόδημα που της είχε υπολογίσει η Εφορία, επικαλούμενη σοβαρό ατύχημα που την κράτησε εκτός εργασίας για δύο μήνες. Η υπόθεση πέρασε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και κατέληξε σε απόφαση υπέρ της φορολογούμενης, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα εκκαθάριση της φορολογικής της δήλωσης και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Η υπόθεση αφορά τη φορολογική δήλωση του 2023, για την οποία η δικηγόρος βρέθηκε αντιμέτωπη με συνολικό εκκαθαριστικό ύψους 4.640 ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει ζημία από την επαγγελματική της δραστηριότητα. Η εφορία υπολόγισε για την ίδια ελάχιστο καθαρό εισόδημα 14.534 ευρώ, εφαρμόζοντας το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, η φορολογούμενη είχε δηλώσει επαγγελματική ζημία 6.309,73 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά της από άλλες πηγές ανέρχονταν σε 11.271 ευρώ. Ωστόσο, με την εφαρμογή του τεκμηρίου, το συνολικό φορολογητέο εισόδημά της διαμορφώθηκε στα 25.805 ευρώ. Το εκκαθαριστικό περιλάμβανε κύριο φόρο 3.466 ευρώ, προκαταβολή φόρου 472 ευρώ, πρόσθετα συμβεβαιούμενα ποσά 377 ευρώ και τέλος επιτηδεύματος 325 ευρώ.

Η δικηγόρος αμφισβήτησε τον υπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να φορολογηθεί σαν να είχε εργαστεί κανονικά ολόκληρο το έτος. Όπως εξήγησε, στις 16 Ιουνίου 2023 είχε υποστεί ατύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό χέρι και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά την επέμβαση, το χέρι της παρέμεινε ακινητοποιημένο για έξι εβδομάδες, ενώ ακολούθησε πρόγραμμα φυσικοθεραπειών για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του. Συνολικά, σύμφωνα με την ιατρική βεβαίωση που προσκόμισε, χρειάστηκε αναρρωτική άδεια δύο μηνών, διάστημα κατά το οποίο υποστήριξε ότι αδυνατούσε να ασκήσει το επάγγελμά της.

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Η απάντηση της αρμόδιας ΔΟΥ στο αιτήμα της

Η φορολογούμενη είχε υποβάλει τη δήλωσή της με επιφύλαξη και στη συνέχεια κατέθεσε αίτημα εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι έπρεπε να μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημά της. Η αρμόδια ΔΟΥ, ωστόσο, προχώρησε στην εκκαθάριση χωρίς να κάνει δεκτή την επιφύλαξη.

Ακολούθησε προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία αρχικά απορρίφθηκε. Η υπόθεση έφτασε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση κατά το μέρος που αφορούσε τη δικηγόρο και ζήτησε να εξεταστεί ουσιαστικά ο ισχυρισμός της για αδυναμία εργασίας λόγω ατυχήματος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η φορολογική αρχή δεν μπορούσε να απορρίψει την αμφισβήτηση μόνο επειδή η φορολογούμενη δεν είχε ακολουθήσει τον συγκεκριμένο τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης που επικαλέστηκε η διοίκηση. Έτσι, η υπόθεση επέστρεψε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για νέα κρίση.

Κατά την επανεξέταση, η ΑΑΔΕ αξιολόγησε το εξιτήριο του νοσοκομείου και τη βεβαίωση του θεράποντος ορθοπεδικού. Από τα δικαιολογητικά προέκυπτε ότι η δικηγόρος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, είχε χρειαστεί ακινητοποίηση του χεριού και φυσικοθεραπείες και είχε λάβει συνολικά δύο μήνες αναρρωτική άδεια.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι αποδείχθηκε αντικειμενική αδυναμία άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας για το συγκεκριμένο διάστημα. Κατά συνέπεια, αποφάσισε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναλογική μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.