Στο επίκεντρο βρίσκεται ο στόχος των 531 χλμ./ώρα, μια επίδοση που θα το τοποθετούσε ανάμεσα στα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής.

Η Tesla φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη των ηλεκτρικών επιδόσεων με το νέο Roadster, στοχεύοντας σε ταχύτητες άνω των 500 χλμ./ώρα και επιτάχυνση που παραπέμπει σε αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο στόχος των 531 χλμ./ώρα, μια επίδοση που θα το τοποθετούσε ανάμεσα στα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Προς το παρόν, ωστόσο, η συγκεκριμένη ταχύτητα αποτελεί στόχο και όχι πιστοποιημένο τεχνικό χαρακτηριστικό. Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς η επίτευξή της απαιτεί όχι μόνο υψηλή ισχύ, αλλά και προηγμένη αεροδυναμική, αποτελεσματική ψύξη, κατάλληλα ελαστικά και εξαιρετική σταθερότητα.

Οι αρχικές υποσχέσεις και οι νέοι στόχοι

Η δεύτερη γενιά του Tesla Roadster παρουσιάστηκε το 2017, με την εταιρεία να ανακοινώνει τελική ταχύτητα άνω των 400 χλμ./ώρα, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,1 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 1.000 χιλιόμετρα.

Έκτοτε, η εμπορική του διάθεση έχει καθυστερήσει επανειλημμένα, ενώ οι προσδοκίες για τις δυνατότητές του παραμένουν υψηλές. Στις νεότερες αναφορές για το μοντέλο, ο Elon Musk έχει μιλήσει για τελική ταχύτητα μεγαλύτερη των 370 χλμ./ώρα, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη υψηλότερων επιδόσεων.

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Η επίτευξη των 531 χλμ./ώρα, πάντως, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ισχύ των ηλεκτροκινητήρων. Σε τόσο υψηλές ταχύτητες, η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται σημαντικά, ενώ η αντοχή των ελαστικών, η θερμική διαχείριση και η συμπεριφορά του αμαξώματος αποκτούν καθοριστική σημασία.

Η τεχνολογία της SpaceX στο Roadster

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με το νέο Roadster είναι η πιθανή αξιοποίηση τεχνολογίας από τη SpaceX. Η Tesla έχει αναφερθεί σε ένα σύστημα προωθητήρων που θα χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέριο για την παραγωγή πρόσθετης ώθησης, με στόχο τη βελτίωση της επιτάχυνσης.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία προορίζεται για τις κορυφαίες διαμορφώσεις του μοντέλου και δεν αποτελεί απαραίτητα εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Η εφαρμογή της σε αυτοκίνητο δρόμου εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, την πρακτική λειτουργία και τις συνθήκες χρήσης.

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, η Tesla έχει αναφερθεί σε επιτάχυνση από στάση στα 60 μίλια/ώρα, δηλαδή 96,6 χλμ./ώρα, σε περίπου 0,81 δευτερόλεπτα, με τη χρήση του συστήματος προώθησης. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά φιλόδοξο ισχυρισμό, ο οποίος θα χρειαστεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμές και ανεξάρτητες μετρήσεις.

Πότε θα περάσει στην παραγωγή

Η έναρξη παραγωγής του νέου Roadster τοποθετείται, σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, στο 2028. Το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, δεν θεωρείται οριστικό, δεδομένων των καθυστερήσεων που έχουν προηγηθεί από την αρχική παρουσίαση του μοντέλου.

Μέχρι τότε αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι τελικές προδιαγραφές, οι διαθέσιμες εκδόσεις και οι επιδόσεις που θα προσφέρει κάθε διαμόρφωση. Δεν είναι ακόμη δεδομένο ότι όλες οι ανακοινωμένες τεχνολογίες θα περάσουν αυτούσιες στην παραγωγή.