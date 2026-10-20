Η πολυετής αναμονή και το υψηλό κόστος δημιουργούν ερωτήματα για το πότε θα φτάσει στους αγοραστές.

Με μια εντυπωσιακή επίδειξη που συνδυάζει ηλεκτροκίνηση και τεχνολογία πυραύλων, η Tesla επαναφέρει το Roadster στο προσκήνιο, με το κόστος και την παραγωγή του να παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

Η Tesla επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα στις επιδόσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με το νέο Roadster, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει όχι μόνο για την ταχύτητά του, αλλά και για τη δυνατότητα να πραγματοποιεί άλματα στον αέρα.

Ο Έλον Μασκ επέλεξε μια θεαματική παρουσίαση για να αναδείξει τις δυνατότητές του, αξιοποιώντας τεχνολογία από τον διαστημικό τομέα. Ωστόσο, η πολυετής αναμονή και το υψηλό κόστος δημιουργούν ερωτήματα για το πότε θα φτάσει στους αγοραστές.

Ένα σόου με άρωμα διαστήματος

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας, με καπνό, μουσική και αντίστροφη μέτρηση να δημιουργούν ατμόσφαιρα εκτόξευσης πυραύλου. Η επιλογή του χώρου υπογράμμισε τη σύνδεση της Tesla με την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Μασκ, από την οποία προέρχεται μέρος της τεχνογνωσίας που αξιοποιείται στην ειδική έκδοση του Roadster.

Το αυτοκίνητο πραγματοποίησε άλμα και περιστροφή στον αέρα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα προωθητήρων που παράγουν ώθηση με τη βοήθεια αερίου υπό πίεση. Η επίδειξη αποτέλεσε το πιο εντυπωσιακό σημείο της παρουσίασης, αναδεικνύοντας μια διαφορετική προσέγγιση στις δυνατότητες ενός ηλεκτρικού οχήματος.

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Πώς σηκώνεται στον αέρα

Οι προωθητήρες της ειδικής έκδοσης έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν την απαραίτητη ώθηση για σύντομους ελιγμούς στον αέρα. Η τεχνολογία βασίζεται σε αρχές που χρησιμοποιούνται στον διαστημικό τομέα, αλλά η εφαρμογή της σε ένα αυτοκίνητο αποτελεί μια ασυνήθιστη και απαιτητική προσπάθεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Roadster μπορεί να πετάξει ελεύθερα πάνω από τους δρόμους. Οι συγκεκριμένοι ελιγμοί απαιτούν ειδικές συνθήκες και ελεγχόμενο περιβάλλον, επομένως ο χαρακτηρισμός «ιπτάμενο αυτοκίνητο» δεν περιγράφει ένα όχημα που μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί για καθημερινές μετακινήσεις.

Η τιμή που μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατ. δολάρια

Το κόστος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από το Roadster. Όταν η Tesla παρουσίασε τη δεύτερη γενιά του, το 2017, είχε ανακοινώσει αρχική τιμή 200.000 δολαρίων, ενώ για την ειδική έκδοση Founders Series είχε προβλέψει κόστος 250.000 δολαρίων. Τα ποσά αυτά αφορούν τις αρχικές ανακοινώσεις και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένες τιμές για τη νέα έκδοση.

Για την κορυφαία διαμόρφωση με τους προωθητήρες, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το κόστος ακόμη και πάνω από το 1 εκατ. δολάρια. Η Tesla δεν έχει ανακοινώσει επίσημα μια τέτοια τιμή, με αποτέλεσμα το ποσό να παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Εάν η τελική τιμή κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα, το μοντέλο θα απευθύνεται κυρίως σε εύπορους συλλέκτες και αγοραστές που αναζητούν ένα σπάνιο αυτοκίνητο με ιδιαίτερες δυνατότητες. Το πραγματικό κόστος θα εξαρτηθεί από την έκδοση και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα επιβεβαιώσει η εταιρεία.

Οι καθυστερήσεις και το στοίχημα της παραγωγής

Παρότι παρουσιάστηκε το 2017, η δεύτερη γενιά του Roadster δεν έχει περάσει ακόμη στην κανονική παραγωγή, καθώς η Tesla έχει αναβάλει επανειλημμένα το χρονοδιάγραμμα. Η εξέλιξη του μοντέλου αποδείχθηκε πιο σύνθετη από ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ οι συνεχείς καθυστερήσεις έχουν εντείνει τις αμφιβολίες για το πότε θα αρχίσουν οι παραδόσεις.

Η εταιρεία έχει θέσει το 2028 ως χρονικό ορίζοντα για την έναρξη της παραγωγής, χωρίς να αποκλείονται νέες αλλαγές. Το κρίσιμο ζητούμενο για τον Έλον Μασκ είναι να μετατρέψει τις εντυπωσιακές επιδείξεις σε ένα εμπορικά διαθέσιμο αυτοκίνητο και να αποδείξει ότι οι υποσχέσεις του μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Αναμένουμε...