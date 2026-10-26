Τέλος της εβδομάδας έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το «μέλλον» του σχολικού συγκροτήματος.

Δεν έχει τέλος η αγωνία μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με τις σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας, καθώς ο Δήμος Αθηναίων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τόνισε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί διαρροή αερίου σε κανέναν από τους 3 τεχνικούς ελέγχους και πραγματογνωμοσύνες, ενώ στους δύο ελέγχους με το σύστημα Picarro δεν ανιχνεύθηκε οσμή.

Αναλυτική ενημέρωση και λήψη νέων αποφάσεων θα ληφθή στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Με προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ο Δήμος συνεχίζει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των σχολείων της Γκράβας.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας.

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Παράλληλα, προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις.

Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά».