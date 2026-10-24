Αναλυτικά όσα επεσήμανε ο ίδιος.

Την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, εξαιτίας της οσμής αερίου που εξακολουθεί να μην έχει εντοπιστεί, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση των σχολικών υποδομών και τις ελλείψεις σε ζητήματα ασφάλειας.

Σε παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό εδώ και τρεις εβδομάδες, ενώ οι μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν την προέλευση της οσμής. Όπως υποστηρίζει, ωστόσο, η υπόθεση έχει αναδείξει παράλληλα σοβαρά προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για σημαντικές ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, συνδέοντας το περιστατικό με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια σχολεία. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική, την οποία χαρακτηρίζει ως πολιτική απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που της αναλογούν και μεταθέτει την ευθύνη σε άλλους φορείς, αντί να δώσει σαφείς απαντήσεις και να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του συγκροτήματος, όπως αναδεικνύει η παρέμβασή του, εγείρει ερωτήματα τόσο για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων όσο και για την επάρκεια των διαδικασιών που ακολουθούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

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Αναλυτικά:

«Εδώ και τρεις εβδομάδες, μια οσμή αερίου διατηρεί κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι μέχρι τώρα έρευνες παραμένουν άκαρπες ως προς την αιτία της οσμής, όμως είναι πολύ αποκαλυπτικές για μια σειρά από άλλα, εξίσου σοβαρά, ζητήματα.

Σημαντικότατες ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στην πολιτική απαξίωσης του δημόσιου σχολείου από μία κυβέρνηση η οποία κρύβεται και αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες πετώντας το μπαλάκι όπου τη βολεύει.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε στα χέρια της τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μπόρεσε να δώσει πολλά από αυτά σε κολλητούς και απευθείας αναθέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει τίποτα για τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα υποδομών όπως τα σχολεία.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων πρέπει να ενταθούν, να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στις αίθουσες οι μαθητές».