Τα μηνύματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στο Καστελλόριζο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε το πρωί του Σαββάτου σύσκεψη με τον Δήμαρχο Μεγίστης Ν. Ασβέστη και τους αντιδημάρχους, όπου επί τάπητος τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες μας.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης χαιρέτησε το πλήρωμα της τορπιλακάτου «Κρυσταλλίδης» που ήταν ελλιμενισμένη στο Καστελλόριζο.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα με τους στρατιώτες του επιτηρητικού φυλακίου να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων σημείωσε: « Ολοκλήρωσα σήμερα την επίσκεψή μου στο Καστελλόριζο. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω. Μια στιγμή μοναδικής συγκίνησης. Μια στιγμή που θα κρατώ πάντα βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή.

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας. Αυτό σημαίνει καλύτερες υποδομές μεταφορών, διαχείρισης υδάτων και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους, και αυτοί και τα παιδιά τους. Να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Για να είναι τα νησιά μας ζωντανά, χειμώνα - καλοκαίρι».