Για ουσιαστικούς και συμβολικούς λόγους.

Έναν μήνα πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Καστελόριζο αναπτυξιακά μέτρα: 5.000 € τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό που διαμένει μόνιμα στο νησί, συν 1.000 € για κάθε ανήλικο παιδί, ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 € για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν εκεί. Ανακοίνωσε επίσης ένα επιπλέον επιδοτούμενο εβδομαδιαίο δρομολόγιο Πειραιάς–Ρόδος–Καστελόριζο από το 2027. Παράλληλα, παρουσίασε σχέδιο 37 έργων περίπου 27 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει λιμάνι, ύδρευση, αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό, ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο για να καταθέσει τις δικές του προτάσεις, να αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης των πρωθυπουργικών εξαγγελιών και να υπενθυμίσει την ευαισθησία του στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως έκανε και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κάσο.

Α.