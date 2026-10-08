Ενα βιντεάκι-απάντηση στην πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό θεωρήθηκε υποδειγματικό στην Χ. Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα (Το Βήμα) αποδόμησε την πρόταση του Πρωθυπουργού για την αύξηση του ύψους των κτιρίων ως μέτρο αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, κάνοντας λόγο για μια «φαεινή ιδέα που δίνει μπίζνα στους εργολάβους» και που «θα κάνει το πρόβλημα ακόμη χειρότερο».

Η βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας Μιλένα Αποστολάκη εξέφρασε την ίδια άποψη στο Tik Tok, ακολουθώντας τη «γραμματική» της δημοφιλούς στην Gen Z πλατφόρμας, και προκάλεσε ενθουσιώδη σχόλια σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και συνεργάτες του Ν. Ανδρουλάκη που αναγνώρισαν έναν επιτυχημένο τρόπο επικοινωνίας του κεντρικού μηνύματος - προς αναπαραγωγή και μίμηση.

Α.