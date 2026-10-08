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Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον δήμαρχο του νησιού.

Το ακριτικό Καστελλόριζο θα επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Καστελλόριζο, θα μεταβεί στο σχολείο, το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο καθώς και το στρατόπεδο «Λοχία Π/Ζ Νικολάου Σάββα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους κατοίκους του νησιού αλλά και τους στρατιωτικούς στο νησί, για τα προβλήματα της καθημερινότητας και τις ανάγκες τους.

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο, Νικόλαο Ασβέστη, και τους αντιδημάρχους.