«Η περιφρόνηση της ΝΔ για τους πολίτες θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας στις εκλογές» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη στεγαστική κρίση, τη λιμενική και νησιωτική πολιτική, αλλά και τη διαχείριση των προβλημάτων των επαγγελματιών αλιέων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην 87χρονη Μαρικάρμεν στην Ισπανία, η οποία, όπως είπε, έφυγε από τη ζωή έχοντας βρεθεί αντιμέτωπη με την έξωση από το σπίτι όπου έζησε επί επτά δεκαετίες, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Όπως υποστήριξε, η ιστορία της αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη.

«Το σπίτι μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στο στεγαστικό, υποστηρίζοντας ότι το σπίτι μετατρέπεται από καταφύγιο και προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε επενδυτικό προϊόν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της Golden Visa, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν στεγαστική κρίση. Πρότεινε, επίσης, για όσους έχουν ήδη αποκτήσει ακίνητα μέσω Golden Visa, κατά την ανανέωση της άδειας το ακίνητο να χρησιμοποιείται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, αποκλείοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση.

«Η στέγη είναι κοινωνικό δικαίωμα»

Αναφερόμενος συνολικά στη στεγαστική κρίση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η προσιτή κατοικία δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς. «Η στέγη δεν μπορεί να γίνει το σύνορο μιας οικονομίας δύο ταχυτήτων», είπε, περιγράφοντας από τη μία πλευρά όσους συσσωρεύουν ακίνητα και αποδόσεις και από την άλλη τους εργαζόμενους που δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος στέγασης. «Ένα σπίτι είναι ασφάλεια, μνήμη, οικογένεια, αξιοπρέπεια. Είναι ζωή», σημείωσε.

Η πρόταση για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας για την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Για τα μεγαλύτερα νησιά, με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκους, πρότεινε μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων από τον ΦΠΑ. Με βάση την πρόταση, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του μειωμένου και του ισχύοντος συντελεστή θα επιστρέφει στα ίδια τα νησιά ως σταθερός αναπτυξιακός πόρος. Όπως ανέφερε, τα χρήματα θα μπορούν να κατευθύνονται σε υγεία, παιδεία, υποδομές, ανθεκτικότητα και περιβαλλοντική προστασία. «Νησιωτική πολιτική είναι να δίνουμε στους νησιώτες μας τα μέσα να ζουν, να παράγουν και να δημιουργούν στον τόπο τους, δώδεκα μήνες τον χρόνο», τόνισε.

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Στήριξη στους επαγγελματίες αλιείς

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν και οι κινητοποιήσεις των αλιέων. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κλάδος βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση εξαιτίας του αυξημένου κόστους καυσίμων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος της πρόσθετης δαπάνης καυσίμων και υποστήριξε ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Μάλτα έχουν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. «Πολλά μπορούν να αλλάξουν στην Ελλάδα και μπορούμε να τα αλλάξουμε, αρκεί να εργαστούμε προς όφελος της κοινωνίας», ανέφερε.

H ομιλία Ανδρουλάκη

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χθες έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρικάρμεν. Η Ισπανίδα που ήρθε αντιμέτωπη με την έξωση από το σπίτι, στο οποίο έζησε επί επτά δεκαετίες και μάλισταενώ αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Η εικόνα της έκανε τον γύρο της Ευρώπης.Όχι μόνο γιατί ήταν μια συγκλονιστική ιστορία.Αλλά και γιατί συμπύκνωσε σε ένα πρόσωπο, ολόκληρη την απανθρωπιά της στεγαστικής κρίσης της εποχής μας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου το σπίτι, από καταφύγιο, ασφάλεια και προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης, μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε επενδυτικό προϊόν. Άλλωστε, σε αυτή την αντίληψη εδράζεται και η τελευταία πρόταση του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκηςαποδεικνύοντας ότι έχει κόψει κάθε δεσμό με την κοινωνική πραγματικότητα, ομολόγησε ανενδοίαστα ότι πρόθεσή του είναι να μετατρέψει σε μπίζνα των εργολάβων το κοινωνικό αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δεν είναι τυχαίο που οι πρώτοι που χαιρέτισαν την πρόταση του, ήταν οι μεγαλοεργολάβοι σχολιάζοντας ότι έχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τους λίγους θα γίνει το κοινωνικό αδιέξοδο των πολλών.

Μπόνους κατασκευής τετραγωνικών για να αυξηθεί η προσφορά σε σπίτια. Κόστος για τον οικιστικό αστικό ιστό, μπετόν πάνω στο μπετόν, σε μια πόλη χωρίς δημόσιους χώρους, με ελάχιστο πράσινο.Μια πρόταση με τεράστιο κοινωνικό κόστος για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας. Αφού, λοιπόν, καίγεστε για να αυξήσετε την προσφορά, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν αποδεχτήκατε τη δική μας πρόταση που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, δεν κοστίζει στον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ και αυξάνει την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών για ενοίκιο;

Τι προτείναμε και αρνηθήκατε; Να καταργηθεί η GoldenVISA όπως συνέβη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.Δεύτερη πρόταση μας ήταν: όσοι έχουν ήδη αγοράσει ακίνητα με GoldenVisa, την ώρα της ανανέωσής της το ακίνητο να είναι είτε σε ιδιοκατοίκηση είτε σε μακροχρόνια μίσθωση, απαγορεύοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση. Τι σημαίνει αυτό; Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα προς ενοικίαση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί είπατε όχι; Τι εξυπηρετείτε; Το απάντησε με θράσος ο κ. Μητσοτάκης: Τους λίγους που θέλουν τα κοινωνικά αδιέξοδα της στεγαστικής κρίσης, μπίζνα για την τσέπη τους. Αυτή την πολιτική υλοποιείτε και εφαρμόζετε.

Είχαμε και το παράδοξο της «Νεοδημοκρατικής» προπαγάνδας. Λέει:«καλά σας ενδιαφέρει το Ισπανικό παράδειγμα;» Τι είναι το Ισπανικό παράδειγμα, να σας το πω με απλά λόγια: Όταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου στην αρχή της οικονομικής κρίσης, κόντρα στην τρόικα πήρε απόφαση να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του ελληνικού λαού, η Κυβέρνηση Ραχόι στην Ισπανία, των πολιτικών ομογάλακτών σας το αρνήθηκε στον ισπανικό λαό με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες εξώσεις.

Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που εμείς κάναμε το 2010, το καταργήσατε πλήρως εσείς, η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που αρνήθηκε ο Ραχόι το 2010, το έκανε η Κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ πριν από τέσσερα χρόνια, προστατεύοντας τώρα την πρώτη κατοικία στην Ισπανία. Δώδεκα χρόνια μετά την απαρχή της στεγαστικής κρίσης στη χώρα αυτή. Άρα, έχουμε αντίθετες αρχές, αντίθετες πορείες, αντίθετες προτεραιότητες γιατί έχουμε και αντίθετες ιδεολογίες. Οι επιλογές μας είναι με κέντρο τον άνθρωπο και τις αγωνίες του και όχι τα συμφέροντα λίγων και ισχυρών.

Κυρίες και Κύριοι, Η στεγαστική κρίση είναι ένα τεράστιο ζήτημα πανευρωπαϊκό. Και πρέπει να πάρουμε καθαρή θέση. Για εμάς η στέγη δεν μπορεί να γίνει το σύνορο μιας οικονομίας δύο ταχυτήτων.Από τη μία εκείνοι που συσσωρεύουν ακίνητα και αποδόσεις.Και από την άλλη εκείνοι που δουλεύουν κάθε μήνα, απλώς και μόνο για να πληρώνουν το σπίτι στο οποίο ζουν.

Η ιστορία της Μαρικάρμεν είναι μια σκληρή υπενθύμιση.Ότι πίσω από τα χαρτοφυλάκια υπάρχουν σπίτια.Πίσω από τα σπίτια υπάρχουν οικογένειες.Και πίσω από τις αποδόσεις υπάρχουν ανθρώπινες ζωές. Ένα σπίτι είναι ασφάλεια, μνήμη, οικογένεια, αξιοπρέπεια. Είναι ζωή. Και γι’ αυτό η προσιτή κατοικία δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς.Είναι κοινωνικό δικαίωμα και ως Κυβέρνηση θα το υπερασπιστούμε για κάθε Έλληνα πολίτη με όλες μας τις δυνάμεις.

Σήμερα όμως έχετε φέρει ένα νομοσχέδιο που υπενθυμίζει ότι δεν έχετε ούτε λιμενική πολιτική. Η Ελλάδα είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές χώρες του κόσμου, καιποια είναι η ναυτιλιακή πολιτική που ακολουθείτε; Υπάρχει απόλυτη απουσία στρατηγικής που διαπερνά και το παρόν νομοσχέδιο. Γιατί τα λιμάνια δεν είναι απλώς περιουσιακά στοιχεία.Είναι οι πύλες της χώρας.

Είναι εμπόριο.Είναι παραγωγή.Είναι τουρισμός.Είναι η καθημερινή σύνδεση των νησιωτών με την ηπειρωτική Ελλάδα.Και, σε πολλές περιπτώσεις, είναι υποδομές άμεσα συνδεδεμένες με την εθνική ασφάλεια και τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον ρόλο του Υπερταμείου, που το χρίζετε βασικό φορέα στον σχεδιασμό των λιμένων της χώρας.Αυτό για εμάς είναι βαθιά λανθασμένο. Τα λιμάνια, για το ΠΑΣΟΚ, είναι ζήτημα δημόσιας στρατηγικής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Εκτός,όμως, από τη λιμενική πολιτική, οφείλουμε να δούμε ευρύτερα και τη νησιωτική πολιτική. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη ευαισθησία, όταν πολλά από τα νησιά μας υπολείπονται σε υποδομές και κινδυνεύουν οι τοπικές κοινωνίες λόγω έλλειψης ισχυρής δημόσιας παιδείας και υγείας αλλά και κόστους ζωής, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες λόγω τουρισμού. Εμείς λοιπόν σήμερα καταθέτουμε μια τροπολογία που αποδεικνύει ότι ακούμε τις κοινωνίες, δεν τις περιφρονούμε. Η τροπολογία που καταθέσαμε, προβλέπει την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της χώρας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.Πρόκειται για έναν ενιαίο, αντικειμενικό κανόνα για ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα.

Γιατί ο κάτοικος ενός μικρού νησιού των Κυκλάδων δεν πληρώνει λιγότερο το κόστος που συνεπάγεται η νησιωτικότητα από τον κάτοικο ενός μικρού νησιού του Βορείου Αιγαίου ή των Δωδεκανήσων.Άρα για όλα τα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, μειωμένος ΦΠΑ κατά 30%.

Και προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα. Τα μεγαλύτερα νησιά, που δεν έχουν ήδη μειωμένο συντελεστή.Νησιά που μπορεί να έχουν ισχυρή τουριστική δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα οι υποδομές τους είναι μη ανθεκτικές γιατί όπως αποδεικνύεται από τις μελέτες, για κάθε 3 ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων, το κράτος επενδύει 1 ευρώ, άρα οι υποδομές είναι μη ανθεκτικές και η ζωή αντί να γίνεται καλύτερη από την ανάπτυξη, χειροτερεύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Γι’ αυτό προτείνουμε, για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκους, έναν μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;Ότι το μέρος του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα στον μειωμένο συντελεστή και τον ισχύοντα, θα επιστρέφει στα ίδια τα νησιά. Όχι ως έκτακτη παροχή.Αλλά ως σταθερός αναπτυξιακός πόρος.

Ειδικός λογαριασμός, ειδικό ταμείο, για κάθε τέτοιο νησί ξεχωριστά. Για να έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι ανάπτυξη όχι μόνο για τους μεγαλοξενοδόχους και τους touroperators. Αλλά ανάπτυξη για τους ίδιους, με καλύτερη υγεία, παιδεία και υποδομές ανθεκτικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.Άρα, συνδέουμε την ανάπτυξη με την ποιοτική ζωή για κάθε Έλληνα νησιώτη σε όλη την Ελλάδα.

Νησιωτική πολιτική δεν είναι να θυμόμαστε τα νησιά όταν ξεκινά η τουριστική περίοδος.Νησιωτική πολιτική είναι να δίνουμε στους νησιώτες μας τα μέσα να ζουν, να παράγουν και να δημιουργούν στον τόπο τους, δώδεκα μήνες τον χρόνο. Νησιά ζωντανά και καλοκαίρι και χειμώνα. Με ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια.

Και έρχομαι και στο θέμα των κινητοποιήσεων των αλιέων. Ενός κλάδου που έχει συμπιεστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ένας κλάδος απροστάτευτος από παράνομες παρεμβάσεις και αλιέων τρίτων χωρών. Δεν τους έχετε προστατεύσει όπως έπρεπε. Έρχεται, λοιπόν, η κρίση και η αύξηση της τιμής των καυσίμων να τους εξοντώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει στα κράτη μέλη τα εργαλεία για να παρέμβουν.Μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΜΕΤSAF, μπορεί να καλυφθεί έως και το 70% της πρόσθετης δαπάνης καυσίμων που προκάλεσε η κρίση.Και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Μάλτα, έχουν αξιοποιήσει αυτή την ευελιξία.

Τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Πολύ λίγα και πολύ αργά.Γι’ αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλιείς. Δεν μπορεί η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως το 70% της επιβάρυνσης και εσύ να το αρνείσαι, κ. Κικίλια. Μήπως πάλι χρειάζεστε νέα επιστολή στην κ. Φον ντερΛάιεν; Νέα επιστολή κοροϊδίας; Γι’ αυτό καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία: έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βγουν και να εξασκήσουν το επάγγελμά τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια στις ελληνικές θάλασσες και όχι να το κάνουν κάποιοι άλλοι από τρίτα κράτη στη δική μας θάλασσα.

Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση για έναν κλάδο που πιέζεται ασφυκτικά από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Δεν βλέπω κανέναν λόγο να μην στηρίξετε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ. Λύση για τους νησιώτες και τους αλιείς, ορθολογικά και κοστολογημένα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμη προοδευτικών παρεμβάσεων, κοινωνικά δίκαιων, πάντα με συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν στην Ελλάδα και μπορούμε να τα αλλάξουμε, αρκεί να εργαστούμε προς όφελος της κοινωνίας, με κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτικές που μειώνουν τις ανισότητες, που επενδύουν στην ισχυρή παραγωγική Ελλάδα, σε κάθε γωνιά του τόπου, αυτές είναι οι δικές μας πολιτικές και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετυμηγορία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.»