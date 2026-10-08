Με αιχμή συγκεκριμένες προτάσεις και στόχο να εντείνει την προγραμματική πίεση προς την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την τακτική που εγκαινίασε το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή.

Στη Βουλή και στην κατάθεση προτάσεων συνεχίζει να ρίχνει το βάρος της αντιπολιτευτικής του στρατηγικής το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει σήμερα το μεσημερι (μετά τις 14:00) στο βήμα της Ολομέλειας, έχοντας στη «φαρέτρα» του ακόμη δύο νέες τροπολογίες.

Μετά απ’ αυτές για μεταβλητό ΕΦΚ και Golden Visa, η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει στην ίδια γραμμή, επιχειρώντας να μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση από το επίπεδο της κριτικής στο πεδίο των προγραμματικών θέσεων και, παράλληλα, να καταδείξει ότι διαθέτει λύσεις για ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην κοινωνική ατζέντα.

Τη στρατηγική αυτή περιέγραψε, άλλωστε, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, κάνοντας λόγο για τα «προγραμματικά όπλα».

«Εμείς έχουμε ομάδα, έχουμε σοβαρό πρόγραμμα, ακούμε την κοινωνία, δείχνουμε έναν άλλο δρόμο πολιτικής χωρίς εξαρτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάλεσε τους βουλευτές του να μην αφήνουν «τίποτα να πέφτει κάτω» στην πολιτική αντιπαράθεση τόσο με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Δύο νέες τροπολογίες

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες δύο τροπολογίες, με επίκεντρο τη νησιωτικότητα και το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πρώτη προβλέπει, από την 1η Ιανουαρίου 2027, την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Παράλληλα, για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκους που δεν καλύπτονται από τη μείωση, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ.

Στον ειδικό αυτό μηχανισμό θα πιστώνεται ποσό ίσο με τη διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα από τον ΦΠΑ και σε εκείνα που θα προέκυπταν εάν εφαρμόζονταν μειωμένοι κατά 30% συντελεστές. Τα χρήματα, σύμφωνα με την πρόταση, θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες και θα κατευθύνονται στη χρηματοδότηση και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε χθες ως παράδειγμα τη Ρόδο, υποστηρίζοντας ότι τα πρόσθετα έσοδα που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική κίνηση θα μπορούσαν να κατευθύνονται μέσω του ειδικού λογαριασμού σε επενδύσεις για τις υποδομές και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Ενίσχυση 50 λεπτών ανά λίτρο για τους αλιείς

Η δεύτερη τροπολογία αφορά τους επαγγελματίες αλιείς και έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με εκπροσώπους τους.

Η πρόταση προβλέπει έκτακτη ενίσχυση για την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ύψους 0,50 ευρώ ανά επιλέξιμο λίτρο αλιευτικού καυσίμου, εντός των ανώτατων ορίων που επιτρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη επικαλούνται τις δυνατότητες που παρέχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο METSAF, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι υπάρχει δυνατότητα κρατικής κάλυψης έως και του 70% της πρόσθετης επιβάρυνσης που προκαλεί η αύξηση της τιμής των καυσίμων.

«Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε να υπάρχει επιδότηση 0,50 ευρώ ανά λίτρο, ώστε οι αλιείς να μπορέσουν να αντέξουν αυτούς τους μήνες της κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων», ανέφερε στη συνεδρίαση της ΚΟ.

Οι 120 δόσεις και η πίεση προς την κυβέρνηση

Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν, παράλληλα, να παρουσιάσουν τις τελευταίες κυβερνητικές κινήσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών ως επιβεβαίωση της τακτικής που έχουν επιλέξει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του για τις 120 δόσεις άσκησε πίεση στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι κυβερνητικά στελέχη που αρχικά την απέρριπταν ως «λαϊκισμό» μετακινήθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Αυτό είναι νίκη του κόμματος που επιμένει σε κάτι, όχι από εμμονή, αλλά από κοινωνική ανάγκη», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στη δική του πρόταση, η οποία, όπως υποστηρίζει, πρέπει να αφορά και όσους βρίσκονταν σε ρυθμίσεις 24 και 48 δόσεων και όχι μόνο εκείνους που είχαν ενταχθεί στις 72.

Στο επίκεντρο και η πρώτη κατοικία

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «κορωνίδα» της πρότασης του κόμματος.

Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι οι συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες να αποτελέσουν ένα ενιαίο προγραμματικό μέτωπο, μέσα από το οποίο θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να πιέσει την κυβέρνηση και ταυτόχρονα να ενισχύσει το μήνυμα ότι απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές διαθέτει συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση.