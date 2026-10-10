Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην ακριτική Ρω βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελλόριζο και την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Νικητιάδη, και κομματικά στελέχη, επισκέφθηκε τη Ρω αμέσως μετά την παρουσία του στην πυραυλάκατο του Πολεμικού Ναυτικού «Υποπλοίαρχος Κρυσταλλίδης», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι του Καστελλόριζου.

Κατά την άφιξή του στη Ρω, τον υποδέχθηκε το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στη νησίδα, με το οποίο είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο νησί.

Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η επίσκεψή του στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της θρυλικής «Κυράς της Ρω», όπου κατέθεσε στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής στη γυναίκα που ταυτίστηκε με την ελληνική παρουσία στο ακριτικό νησί της χώρας.

Η Δέσποινα Αχλαδιώτη έμεινε στην ιστορία για την αφοσίωσή της στην πατρίδα, καθώς επί δεκαετίες ύψωνε την ελληνική σημαία στη μικρή ακριτική νησίδα, μετατρέποντας τη Ρω σε σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και προσήλωσης στην πατρίδα.

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Η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Ρω ολοκληρώνει τον κύκλο των επισκέψεών του στην ακριτική περιοχή, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε επαφές με κατοίκους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.