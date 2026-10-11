«Ο δημοκρατικός κόσμος είναι εδώ και δεν ξεχνάει», υπογράμμισε.

Τον 32χρονο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα επισκέφθηκε στην κατοικία του ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύσης Τεμπονέρας, μαζί με την αναπληρώτρια τομεάρχη Δικαιοσύνης, Χριστίνα Τσαγκλή.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τεμπονέρας εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον 32χρονο, καταγγέλλοντας την επίθεση ως φασιστική.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, προειδοποιώντας για επανεμφάνιση ακροδεξιών ομάδων.

«Ο δημοκρατικός κόσμος είναι εδώ. Δεν ξεχνάει», υπογράμμισε, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Δεν σας φοβόμαστε καθάρματα. Ούτε βήμα πίσω!».

{https://www.facebook.com/reel/1922198638762938}

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Ολόκληρη η δήλωση on camera

«Επισκεφτήκαμε σήμερα μαζί με την αναπληρώτρια τομεάρχη Δικαιοσύνης Χριστίνα Τσαγκλή στην κατοικία του, τον 32χρονο αντιφασίστα που μαχαιρώθηκε από φασίστες νεοναζί στην Ελευσίνα.

Τον 32χρονο που δεν φοβήθηκε και δεν δείλιασε λεπτό υπερασπιζόμενος την ίδια τη ζωή και τη δημοκρατία.

Δεκατρία χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και λίγες μέρες μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη οι φιλόδοξοι επίγονοι της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής νομίζουν, ότι είναι η ώρα να βγουν και πάλι από τις τρύπες τους.

Από εδώ σήμερα, εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στέλνοντας ένα και σαφές μήνυμα:

Ο δημοκρατικός κόσμος είναι εδώ. Δεν ξεχνάει.

Θα βάλει το σώμα και την ψυχή του μπροστά προκειμένου να μην έχουμε ξανά ποτέ κανένα θύμα από το φασισμό.

Αυτή η χώρα ξέρει. Αυτή η χώρα έχει μνήμη.

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την δημοκρατία και την Ιστορία.

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε ανθρώπινες αξίες και αρχές.

Δεν σας φοβόμαστε καθάρματα.

Ούτε βήμα πίσω!»