Στο μικροσκόπιο η ακροδεξιά ιδεολογία. Νέα στοιχεία για τους νεκρούς.

Σοκαρισμένη παραμένει η Πολωνία μετά την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να κάνει πλέον λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και τις έρευνες να παίρνουν νέα τροπή, καθώς εντοπίστηκαν τρεις νεκροί στην κατοικία του δράστη.

Η επίθεση στο ιστορικό κέντρο της πόλης κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν. Ο ένοπλος, που πυροβολούσε περαστικούς μέσα από το αυτοκίνητό του, τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επέμβαση της αστυνομίας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Πολωνός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για όσα συνέβησαν, αποδίδοντας στην επίθεση τρομοκρατικό χαρακτήρα. «Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», ανέφερε ο Τουσκ.

Ενώ οι έρευνες για την επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο γυναίκες και έναν άνδρα νεκρούς στο σπίτι του υπόπτου. Ο Τουσκ ανέφερε ότι ενδέχεται να πρόκειται για μέλη της οικογένειας του ενόπλου. Ωστόσο, η συγγενική τους σχέση δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ παραμένει άγνωστο πώς έχασαν τη ζωή τους.

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Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι τρεις θάνατοι συνδέονται με την επίθεση στην Κρακοβία.

Οι αναφορές για ακροδεξιά ιδεολογία

Νέα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα και για την ταυτότητα των θυμάτων. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μάρεκ Μπόρον, ανακοίνωσε ότι από τους έξι νεκρούς οι τέσσερις είναι γυναίκες και οι δύο άνδρες.

Τρεις από τις γυναίκες ήταν Πολωνές, ενώ μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ένας Βρετανός πολίτης. Δύο ακόμη άνθρωποι δεν είχαν ταυτοποιηθεί κατά την ενημέρωση των Αρχών. Από τους 15 τραυματίες, οι πέντε είναι από άλλες χώρες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ιδεολογικό υπόβαθρο του ενόπλου. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι υποστήριξε ότι οι ενδείξεις παραπέμπουν σε δράστη επηρεασμένο από ακροδεξιά ιδεολογία, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση των κινήτρων του.