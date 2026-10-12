«Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς» αναφέρεται -ανάμεσα σε άλλα- στην ανακοίνωση.

«Πόλεμο» με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αποφασισμένο να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί με κάθε κόστος να ανατρέψει την ως σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση με σκοπό να βρίσκεται εκείνη στη δεύτερη θέση, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Μετωπική» επίθεση από ΠΑΣΟΚ

Σε γενικές γραμμές, ήταν ένα σχετικά ήρεμο σαββατοκύριακο σε επίπεδο πολιτικού ρεπορτάζ. Για την ακρίβεια, με εξαίρεση την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις απαντήσεις των κομμάτων, δεν υπήρχε κάτι που να «ταράζει τα νερά».

Μέχρι τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να επιτεθεί «μετωπικά» εναντίον της ΕΛΑΣ, με αφορμή ένα άρθρο γνώμης του Θανάση Καρτερού (ΕΔΩ) – που υπήρξε για χρόνια συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Και εύλογα προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση.

Δεν χωράει καμία αμφιβολία από το ύφος και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ότι οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, πιστεύουν ότι το -σκληρό, η αλήθεια είναι- άρθρο του κ.Καρτερού εκπορεύεται από την Αμαλίας. Και μάλιστα, δείχνουν ευθέως ως «ηθικό αυτουργό» τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς» αναφέρεται -ανάμεσα σε άλλα- στην ανακοίνωση.

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«Παραληρηματική ανακοίνωση»

Από την Αμαλίας δεν σκοπεύουν να απαντήσουν στην «παραληρηματική», όπως τη χαρακτηρίζουν, ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, δεν έχουν περάσει και πολλές ημέρες από τότε που ο κ.Τσίπρας είχε «προβλέψει» ότι «πράσινες» επιθέσεις εναντίον του, θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Μιλώντας, δε, στη Νίκη Λυμπεράκη και το συνέδριο του «Βήματος», είχε δηλώσει ότι δε πρόκειται να απαντάει σε αυτές τις επιθέσεις και πως θα τις υπομείνει ως «βουδιστής μοναχός». Όπως έχει πει, αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τους προκαλεί, ωστόσο, πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ένα επώνυμο άρθρο γνώμης γίνεται αφορμή για επίθεση εναντίον τους. Ακόμα και αν πρόκειται για αρθρογραφία ενός ανθρώπου που έχει υπάρξει χρόνια κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.

Αν και σε γενικές γραμμές αποφεύγουν τα σχόλια, κάποιοι από τους πλέον έμπειρους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ερωτώμενοι για την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, σχολίαζαν ότι «όταν είσαι μαθημένος στο "σημιτικό" ΠΑΣΟΚ, λογικό είναι πιστεύει ότι όλα εκπορεύονται από ένα κέντρο. Έτσι είχαν μάθει επί δεκαετίες να πράττουν, έτσι πιστεύουν και σήμερα».

Είναι λογικό να θεωρούν ότι δεν μπορούν να «χρεώνονται» τα ενυπόγραφα άρθρα οποιουδήποτε δημοσιογράφου – όσο κοντά τους και να είναι. Ο Θανάσης Καρτερός είναι ο ένας πολύπειρος δημοσιογράφος, με 50 χρόνια εμπειρίας στον χώρο και παίρνει την ευθύνη των όσων γράφει.

Μετά τα όσα ανέφερε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του, από τη Συμπαράταξη θεωρούν ξεκάθαρη τη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη. Κάθε μέρα διολισθαίνουν όλο και περισσότερο σε μια επιθετική ρητορική, η οποία έχει μόνο ως μοναδικό στόχο τον Αλέξη Τσίπρα.

Επομένως, δεν υφίσταται κανένας «διμέτωπος» -όπως συνηθίζει να λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ- αλλά «μονομέτωπος» αγώνας εναντίον της ΕΛΑΣ, δηλαδή απόλυτη συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, κάποιοι πάνε τη σκέψη τους ένα βήμα πιο μακριά, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «στρώνει» από τώρα τον δρόμο της συγκυβένρησης με τη Νέα Δημοκρατία.