Ο «διμέτωπος» Ανδρουλάκη που είναι «μονομέτωπος» κατά Τσίπρα αναγκάζει την Αμαλίας να απαντά.

Μήνες τώρα, από την ημέρα ίδρυσης της ΕΛΑΣ και κυρίως από την ημέρα που οι δημοσκοπήσεις την έδειξαν δεύτερο κόμμα, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει συνεχή και σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο μονομέτωπος που όντως υπήρχε έως τότε κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε «διμέτωπος» κατά του πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα και προϊόντος του χρόνου μετατράπηκε σε μονομέτωπο κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Στόχος της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη έγινε πλέον η κατάκτηση της δεύτερης θέσης «έστω και με μια ψήφο διαφορά» καθώς σε διαφορετική περίπτωση και ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα λάβει το ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι υπαρξιακό.

Η Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα, όπως φάνηκε ακόμα και από την επίθεση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου, κλιμακώνει τις επιθέσεις της στην ΕΛΑΣ με στόχο πρωτίστως να εμποδίσει νέες διαρροές προς την Αμαλίας, ελπίζοντας πως έτσι θα δημιουργήσει μια «υγειονομική ζώνη» στα αριστερά της, αλλά και ότι έτσι θα αποτρέψει ψηφοφόρους να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αδιαφορώντας αν η στρατηγική αυτή δεν βοηθάει παρά μόνο τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κατά τα λοιπά είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ.

Στο περιβάλλον αυτό που δημιουργεί η Χαριλάου Τρικούπη η Αμαλίας είναι υποχρεωμένη πλέον να απαντάει στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και να ανοίξει μέτωπο με την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω και με πολύ προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξει χάσμα με την βάση του κόμματος. Από τη στιγμή άλλωστε που η ΕΛΑΣ δεν κατόρθωσε μετά το καλοκαίρι να εμφανίσει ένα νέο ξεπέταγμα στις δημοσκοπήσεις και να ξεφύγει και άλλο από το ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει άλλη επιλογή από το να σηκώσει το γάντι στη σφοδρή και συνεχή επίθεση που δέχεται από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίθεση που είναι επικεντρωμένη στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, με επιχειρήματα κυρίως του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου» -όπου το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε πριμοδοτώντας τη ΝΔ-, αλλά και με κριτική στον επικεφαλής της ΕΛΑΣ που συχνά δεν διαφέρει από την κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η δε απόφαση η Αμαλίας να «σηκώσει το γάντι» που πετά η Χαριλάου Τρικούπη ελήφθη σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, στις τελευταίες εκ των οποίων συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας.