Τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια ενοχοποιούν τους γάλλους μαθητές και αθωώνουν την πρωτοφανή αστυνομική βία!

Ξεκίνησε από χθες ο νέος κύκλος δημοσκοπήσεων, με τις πρώτες μετρήσεις να δημοσιεύτονται την επόμενη εβδομάδα.

Ποιοι μετρούν;

Η OPINIONS του Ζαχαρία Ζούπη και η MARC του Θωμά Γεράκη.

Τα ερωτήματα πολλά -πχ τα ποσοστά της ΝΔ, πώς πάει η ΕΛΑΣ, τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πώς μετριέται ο Σαμαράς- και τα αποτελέσματα θα σηκώσουν σκόνη.

Από εβδομάδα λοιπόν!

Ξέφυγε ο Κωνσταντόπουλος, το ΠΑΣΟΚ τον στηρίζει -αρκεί που υβρίζει τον Τσίπρα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρωτοφανής η τηλεοπτική επίθεση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, πρώην βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και γραμματέα του Τομέα Αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ κατά της αναπληρώτριας εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Άννας Παπαδοπούλου! Ακόμα χειρότερα, εκτός αέρα επιχείρησε να της επιτεθεί, γεγονός που επιβεβαιώνουν αυτόπτες μάρτυρες.

Το ίδιο προκλητική και η ανακοίνωση «συγγνώμης» από τον «πράσινο» πρώην βουλευτή, ανακοίνωση που απεστάλη από τη Χαριλάου Τρικούπη!

Διαβάστε μόνο την αρχή της - και θα καταλάβετε: «Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς.

Από την πόλη έρχιομαι και στην κορφή κανέλλα, από την πόρτα σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια, αν δεν μου δώσεις ένα κεφτέ σου κατουρώ την πόρτα! Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ότι και να τους πεις «ο ...Τσίπρας» θα σου απαντήσουν! Κρίμα, άλλη λογική χρειάζεται η δημοκρατική παράταξη.

Θα έρθει τελικά ο Τραμπ στην Ελλάδα;



Μετά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα ξεκίνησαν τα σενάρια: Ποιοί άλλοι επίσημοι των ΗΠΑ θα έρθουν στην Αθήνα;

-Ο Τραμπ, λέει, μετά το Νταβός (18-20 Ιανουαρίου).

-Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αρχές του 2027.

-Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προκειμένου να συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια.

Για τον Τραμπ το Μαξίμου (με τον πρωθυπουργό σε διεθνή φορά να τρέχει πίσω του για μια φωτογραφία αλλά να μην το πετυχαίνει) το παίζει ...δίπορτο: Αν έρθει στην Αθήνα η Ελλάδα αναβαθμίζεται! Αν δεν έρθει, ποιος θέλει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να συναντηθεί με τον Τραμπ!

Τα ελληνικά κανάλια στοχοποιούν τους γάλλους μαθητές!

Κάποια ελληνικά κανάλια προβάλλουν τις σκηνές βίας στο Παρίσι και άλλες πόλεις, στοχοποιώντας τους γάλλους μαθητές.

Αστυνομική βία δεν βλέπουν πουθενά!

Για τις αιτίες που βγάζουν τους μαθητές στο δρόμο το ίδιο!

Για τον Μακρόν που φέρνει την ακροδεξιά προ των πυλών του Ελιζέ μόνο χάδια!

Σαν σκηνές από ταινία προσεχώς! Σαν προθέρμανση για το τι θα ακούμε και θα βλέπουμε στην Ελλάδα τώρα που ξεκινούν οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις!