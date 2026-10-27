Η Φίνος Φιλμ εύχεται στον ηθοποιό με ένα βίντεο από το κινηματογραφικό παρελθόν του.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με τον γνωστό ηθοποιό να γιορτάζει τα 92 του χρόνια.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, θεωρείται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο θέατρο μέχρι και σήμερα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο το καλοκαίρι του 1957, στην παράσταση «Πλούτος», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η καριέρα του στον κινηματογράφο ξεκίνησε λίγα χρόνια αργότερα, το 1961, με την ταινία «Η Λίζα και η Άλλη».

Συμμετείχε σε αρκετές ταινίες της Φίνος Φιλμ, ενώ μία από τις πιο γνωστές του συνεργασίες ήταν εκείνη με τη Μάρω Κοντού στην κινηματογραφική παραγωγή: «Η δεν γυνή να φοβήται τον άνδρα», του (1965).

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά του

Η Φίνος Φιλμ, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το κινηματογραφικό παρελθόν του Γιώργου Κωνσταντίνου, στέλνοντας ευχές στον σπουδαίο ηθοποιό.

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«Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλια του! Κύριε Γιώργο μας να είστε γερός, δημιουργικός, και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!».

{https://www.instagram.com/p/De_YQLrArE5/?hl=el}