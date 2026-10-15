Όσα δήλωσε η Ανδρομάχη στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπή «Το Πρωινό» παραχώρησε η Ανδρομάχη, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική της ζωή και τον γιο της, ενώ παράλληλα κλήθηκε να σχολιάσει την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η Ανδρομάχη ρωτήθηκε αρχικά σχετικά με το πώς αισθάνεται όταν καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αδιαφορώ (σ.σ όταν με ρωτάνε για την προσωπική μου ζωή). Ούτε κουράζομαι, ούτε βαριέμαι. Δεν νιώθω τίποτα για την κατάσταση αυτή. Καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει. Από εκεί και πέρα δεν με πειράζει. Έχω πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μου να με επηρεάζουν θετικά για να με επηρεάζει αυτό αρνητικά».

Υπενθυμίζεται, ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξε φήμη που αφορούσε το γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη, με ορισμένες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ρήξη στη σχέση τους. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από κανέναν από τους δύο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, η Ανδρομάχη μίλησε για τον γιο της, τον μικρό Γεράσιμο, εκφράζοντας τα συναισθήματά της από την πρώτη φορά που την αποκάλεσε «μαμά»:

«Νιώθω πολύ ωραία. Γενικά είναι ανεξάρτητο παιδάκι ο Γεράσιμος και εντάξει, μεγαλώνει, γρήγορα. Μου λείπει μονίμως. Όταν φεύγω από το σπίτι μου λείπει ο Γεράσιμος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο… Όταν γίνεται μαμά μια γυναίκα το νιώθει, την αλλαγή τη νιώθει. Καταλαβαίνει πως τη γεμίζει αυτό το πράγμα. Το ‘μαμά’ που θα ακούσει, τα λογάκια… Τρελάθηκα (σ.σ όταν με είπε ‘μαμά’). Συγκινήθηκα».

Η απάντηση της Ανδρομάχης για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα

Κλείνοντας η Ανδρομάχη κλίθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορά τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η ίδια, δεν θέλησε να δώσει μία σαφή απάντηση, ωστόσο, εξέφρασε τη στενοχώρια της, ευχόμενη να πρόκειται για αστείο: «Θέλω, ελπίζω ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο και ότι δεν θα… Δεν ξέρω. Νιώθω πολύ άσχημα με αυτό που ακούω. Ελπίζω να μην…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm5b1rk0uzq1?integrationId=40599y14juihe6ly}