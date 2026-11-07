Προειδοποιήσεις Νετανιάχου για τα αραβικά κόμματα. Οι επόμενες κινήσεις των πολιτικών αρχηγών θα εξαρτηθούν από την απόφαση του Ισραηλινού προέδρου.

Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται οι διεργασίες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, με το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ να απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας στο Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θέτοντας ωστόσο συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η παρέμβαση έρχεται ενόψει της ανακοίνωσης του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ για το πρόσωπο που θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Η πρόσκληση του Άιζενκοτ στο Λικούντ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Γιασάρ κάλεσε το Λικούντ και τους συμμάχους του να εγκαταλείψουν τη συνεργασία με τα κόμματα που το ίδιο χαρακτηρίζει εξτρεμιστικά, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη κυβερνητική συμμαχία.

{https://x.com/yashar_eisenkot/status/2119130365885313297}

«Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ξαφνικά ενδιαφερθούν για "ενότητα" και για μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους εξτρεμιστές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ.

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Ο επικεφαλής του Γιασάρ έχει εξασφαλίσει, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τη στήριξη των αραβικών κομμάτων Ενωμένη Λίστα και Ράαμ, που διαθέτουν συνολικά 19 έδρες.

Νετανιάχου: «Θα διαλύσει το Ισραήλ εκ των έσω»

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε επίθεση στο ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη αραβικών κομμάτων.

«Μια τέτοια κυβέρνηση, εξαρτώμενη από ισλαμιστές, θα διαλύσει το Κράτος του Ισραήλ εκ των έσω, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, και σε οξύτερο βαθμό», υποστήριξε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Οι ισχυρισμοί του για την Ευρώπη εντάσσονται στη ρητορική περί «ισλαμοποίησης», η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και κατηγορίες για ισλαμοφοβία.

Παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, στο προσκήνιο παραμένει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος Χέρτζογκ πραγματοποιεί επαφές με στόχο την εξεύρεση μιας ευρύτερης κυβερνητικής συμφωνίας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης υπέρ μιας τέτοιας λύσης, επιδιώκοντας ωστόσο να διατηρήσει ο ίδιος την πρωθυπουργία.

«Ζητώ τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα συγκεντρώσει όλα τα κόμματα του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα», ανέφερε.