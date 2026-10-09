Γιατί παραχωρείται η Πνύκα σε έναν υπουργό Εξωτερικών ακόμα και αν αυτός είναι ο Ρούμπιο; - Τρεις πολύ σημαντικές (και καίριες) παρατηρήσεις του καθηγητή Π.Κ. Ιωακειμίδη.

Τρεις πολύ σημαντικές και ορθές παρατηρήσεις πραγματοποιεί ο πολύπειρος (και με γνώση και αρχές) καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης σχολιάζοντας τις «υπερβολές» (για εμάς σκοπιμότητες και προπαγάνδα) για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Π.Κ. Ιωακειμίδης με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα»:

- Πρώτον, ενώ τονίζεται ότι η Ελλάδα είναι ο πιο σημαντικός εταίρος των Ην. Πολιτειών, διάλογος σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μεταξύ δηλαδή του Αμερικανού προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού, δεν γίνεται. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Αλλά βεβαίως ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας αυταρχικός ηγέτης της αρεσκείας του αμερικανού προέδρου.

- Δεύτερον, η ελληνική πλευρά πανηγυρίζει γιατί ο Μ. Ρούμπιο δεν επισκέφθηκε την Άγκυρα. Καλό θα ήταν όμως να πάει στην Άγκυρα, να μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις και να πιέσει την τουρκική πλευρά να αλλάξει πολιτική απέναντι στην Ελλάδα .

- Τρίτον, ο Μ. Ρούμπιο θεωρείται ως ο πιο «Ευρωπαίος» υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την παραχώρηση της Πνύκας για την εκφώνηση ομιλίας. Δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο να δίνεται η Πνύκα για εμφάνιση σε υπουργούς Εξωτερικών προκειμένου να προβάλουν την εικόνα τους με φόντο τον Παρθενώνα.

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Και καταλήγει ο εκ των κορυφαίων καθηγητών, με πάγιες απόψεις για τα ελληνοτουρκικά:

«Σχετικά με την ομιλία Ρούμπιο, ας σημειωθεί ότι ο δυτικός πολιτισμός, εάν απειλείται από κάτι, είναι από την παραγνώριση του δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς δικαίου, την επικράτηση της ωμής ισχύος στις διακρατικές σχέσεις και την κατάλυση της πολυμέρειας. Από την αδιαφορία για την προστασία της γης με την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Οπως και από την υπονόμευση της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη στήριξη ακροδεξιών, ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων».

Μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένη η ανάλυση, αλλά πού έχει άδικο ο Π.Κ. Ιωακειμίδης;