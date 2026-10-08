«Ο Μάρκο Ρούμπιο εμμέσως πλην σαφώς προσέδωσε στην Τουρκία αδειοδοτικό και ρυθμιστικό ρόλο για τα σχέδια που αναπτύσσει η Ελλάδα για τα ενεργειακά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν ήταν τελικά τίποτα παραπάνω από ένα ταξίδι για μπίζνες και προσωπική προβολή του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δε, ήταν ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο, που έρχεται ως λογική συνέχεια στην εξωτερική και περιφερειακή πολιτική που ακολουθεί εδώ και χρόνια.

Η κυβέρνηση, πιστή στην στρατηγική του υποταγμένου «πρόθυμου συμμάχου» του Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε ξανά να χρεώσει τον ελληνικό λαό με δισεκατομμύρια σε βάρος του κοινωνικού κράτους και της οικονομίας. Οι μοναδικές συμφωνίες που υπογράφηκαν από τις δύο πλευρές, αφορούσαν την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων αντί 4 δισ. ευρώ, αφαιρώντας κρίσιμους πόρους από την ελληνική οικονομία που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν για την στήριξη του κοινωνικού κράτους και των εισοδημάτων των πολιτών», συνεχίζει η Πατησίων και προσθέτει: «Επιπρόσθετα ο Μάρκο Ρούμπιο εμμέσως πλην σαφώς προσέδωσε στην Τουρκία αδειοδοτικό και ρυθμιστικό ρόλο για τα σχέδια που αναπτύσσει η Ελλάδα για τα ενεργειακά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δηλώσεις του κατέδειξαν πως η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ένα μείγμα προπαγανδιστικών λεονταρισμών από τη μία και υποχωρητικών ελιγμών από την άλλη, χωρίς ειρμό και στρατηγικό βάθος για την Ελλάδα.

Η εικόνα, τέλος, που μεταδόθηκε από την Πνύκα ξεπερνούσε τα όρια του γκροτέσκου και της πρόκλησης. Ο Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη εκφώνησε έναν υπερσυντηρητικό προεκλογικό λόγο διεκδικώντας την κληρονομιά του τραμπικού δόγματος “Make America Great Again”, ενόσω κορυφαίοι κυβερνητικοί και πολιτειακοί παράγοντες τον παρακολουθούσαν με δέος που αρμόζει σε παράγοντες μπανανίας».