Ζητούν να μειωθεί άμεσα ΕΦΚ και ΦΠΑ καθώς και να μπει πλαφόν σε όλη την αλυσίδα καυσίμων.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα ασκεί η Νέα Αριστερά, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει «προκλητικά ανεπαρκή» τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διαρκώς αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα.

Παράλληλα, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση πως αναζητά λύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, σύμφωνα με το κόμμα, η φορολόγηση των καυσίμων αποτελεί ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Η Νέα Αριστερά σχολιάζει και τη δήλωση του Μάκη Βορίδη στο Open ότι ενδεχόμενη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν είναι βέβαιο πως θα μεταφερθεί στις τελικές τιμές. Το κόμμα απορρίπτει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο ΕΦΚ επιβάλλεται ανά λίτρο καυσίμου και ότι η μείωσή του θα πρέπει να αποτυπωθεί στην τιμή της αντλίας.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση ούτε το παραμικρό σχεδιασμό να μειώσει τις τιμές των καυσίμων», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

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Η Νέα Αριστερά ζητά, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, μείωση του ΕΦΚ στα κατώτατα επίπεδα που προβλέπει η ΕΕ και του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 6%. Παράλληλα, προτείνει έκτακτη φορολόγηση κατά 90% των «πραγματικών υπερκερδών» των διυλιστηρίων και επιβολή πλαφόν στην κερδοφορία σε διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας και πρατήρια καυσίμων.

Oλόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Ενώ τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι αγωνιούν για την εντεινόμενη ακρίβεια στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του παρέθεσε για ακόμα μια φορά τα προκλητικά ανεπαρκή μέτρα που εξήγγειλε πρόσφατα.

Παράλληλα επιχειρεί να καλλιεργήσει την εντύπωση πως διεκδικεί μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν ότι η πολιτική για την φορολόγηση των καυσίμων και τις τιμές της ενέργειας αποτελούν αρμοδιότητα του κάθε κράτους-μέλους.

Σήμερα όμως ακούσαμε και τον Μάκη Βορίδη να λέει το εξής αμίμητο (Open): ισχυρίστηκε πως η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα δεν είναι βέβαιο ότι θα μεταφραστεί σε μείωση των τιμών τους. Να πληροφορήσουμε τον κ. Βορίδη ότι ο ΕΦΚ εφαρμόζεται ανά λίτρο καυσίμου και πληρώνεται από τον κάθε καταναλωτή. Αν ο συγκεκριμένος φόρος μειωθεί τότε αυτόματα περνά στην αντλία καυσίμων και οι καταναλωτές βλέπουν αμέσως χαμηλότερη τιμή.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού και οι δηλώσεις του κορυφαίου στελέχους και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτουν πως η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση ούτε το παραμικρό σχεδιασμό να μειώσει τις τιμές των καυσίμων, που οδηγούν σε ακόμα μια αφαίμαξη του το εισοδήματος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Χρησιμοποιώντας απίστευτα επιχειρήματα κοροϊδεύουν ανερυθρίαστα τους πολίτες, που καλούνται να πληρώσουν την αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα για όσο διαρκεί η κρίση: