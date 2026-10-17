O Μάγιαρ δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται στο αίτημα, υπό την προϋπόθεση ότι τα φορτία θα διέρχονται από την Ουγγαρία χωρίς να διοχετεύονται στην εγχώρια αγορά.

Τη συνδρομή τεσσάρων γειτονικών χωρών για τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών προς τις ευρωπαϊκές αγορές ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα έχουν περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία να επιτρέψουν τη διέλευση φορτίων σιτηρών από το έδαφός τους.

Μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται στο αίτημα, υπό την προϋπόθεση ότι τα φορτία θα διέρχονται από την Ουγγαρία χωρίς να διοχετεύονται στην εγχώρια αγορά.

Η συμφωνία Ζελένσκι - Μάγιαρ και οι όροι της Βουδαπέστης

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Παρασκευή (16/10), συμφωνώντας να εργαστούν για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, οι οποίες είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια.

«Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και όλες τις γειτονικές χώρες να επιτρέψουν τη διέλευση, όπως είχαν πράξει κατά την έναρξη του πολέμου», ανέφερε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

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Όπως εξήγησε, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε τη μεταφορά καλαμποκιού προς τη Δυτική Ευρώπη με σιδηροδρομικούς συρμούς και σφραγισμένα βαγόνια. «Απάντησα ότι, εφόσον πρόκειται απλώς για διέλευση από τη χώρα, δεν θα υπήρχε κανένα εμπόδιο», σημείωσε.

Οι ρωσικές επιθέσεις και η ευρωπαϊκή παραγωγή

Η Ουκρανία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς σιταριού, καλαμποκιού και ηλίανθου παγκοσμίως, με περίπου το 90% των εξαγωγών αυτών των προϊόντων να πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ωστόσο, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές, καθιστώντας αναγκαία την αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών.

Η εξέλιξη συμπίπτει με σημαντική μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής καλαμποκιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει συγκομιδή 50,1 εκατομμυρίων τόνων για το 2026, τη χαμηλότερη των τελευταίων 20 ετών.

Ιδιαίτερα έχουν πληγεί οι καλλιέργειες στη Γαλλία και την Ουγγαρία, εξαιτίας του καύσωνα και της παρατεταμένης ξηρασίας.