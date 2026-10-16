Μήκους 660 χλμ. η ζώνη ασφαλείας για την οποία μίλησε ο Πούτιν.

Η Ρωσία δημιουργεί μια «ζώνη ασφαλείας» εντός της Ουκρανίας, κατά μήκος των συνόρων, την οποία δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η δημιουργία αυτής της ζώνης είναι η απάντηση στην εισβολή της Ουκρανίας στην περιφέρεια του Κουρσκ, το 2024-25, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας κατά την επίσκεψή του σε κέντρο στρατιωτικής διοίκησης.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν όχι μόνο να εκδιώξουν τον εχθρό από το έδαφός μας, αλλά και να εγκαθιδρύσουν μια ζώνη ασφαλείας στο γειτονικό έδαφος. Το έργο αυτό εκτελείται με επιτυχία», δήλωσε ο Πούτιν, που φορούσε στρατιωτική στολή.

«Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ασφάλεια των μεθοριακών περιοχών της Ρωσίας στο μέλλον και δεν σκοπεύουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία», ξεκαθάρισε.

Η σχεδιαζόμενη ζώνη έχει μήκος 660 χλμ. και το 70% είναι ήδη υπό ρωσικό έλεγχο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δεν διευκρίνισε σε τι βάθος θα εκτείνεται εντός του ουκρανικού εδάφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πούτιν θέλει ακόμα το 10% του Ντονέτσκ και το 16,5% της Ζαπορίζια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας, όμως δεν είχε αναφερθεί στην έκτασή της. Για να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη όπως το επιθυμεί η Μόσχα, θα χρειαστούν και εδάφη στις περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου που δεν ελέγχονται σήμερα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρειάζεται να καταλάβουν ακόμη το 10% της περιφέρειας του Ντονέτσκ και το 16,5% της Ζαπορίζια. Επαίνεσε την αποτελεσματικότητα των ρωσικών πληγμάτων σε στρατιωτικούς, βιομηχανικούς και επιμελητειακούς στόχους της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη χώρος για βελτίωση στην αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters