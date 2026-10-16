Η τελευταία φορά που είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο πάπας Λέων με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν στις 4 Ιουνίου του 2025.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πάπας Λέων όπου του εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί την πόλη του Oleshky στην επαρχία της Χερσώνας».

Ο πάπας Λέων ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός προκειμένου να μπορέσει να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

Το γραφείο της Αγίας Έδρας του Βατικανού εξέδωσε σχετική ανακοίνωση την Παρασκευή το απόγευμα, για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών.

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Άγιος Πατέρας εξέφρασε την βαθιά του ανησυχία για την σκληρή ανθρωπιστική συνθήκη ου επικρατεί στην πόλη του Oleshky στη Χερσώνα και κάλεσε σε κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέψει την παράδοση φαγητού και ιατρικής βοήθειας, και την εθελοντική και ασφαλή εκκένωση τω πολιτών» ανέφερε η ανακοίνωση του Βατικανού. «Εν τέλει ο Άγιος Πατέρας επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Αγίας έδρας να προωθεί τον διάλογο και την ειρήνη».

{https://x.com/nexta_tv/status/2111125036140474749}

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Ο πάπας Λέων παραμένει στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμηςαπό την περασμένη Τρίτη, οπότε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση τμήματος του δεξιού του πνεύμονα, καθώς πάσχει από καρκίνο.

Η τελευταία φορά που είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο πάπας Λέων με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν στις 4 Ιουνίου του 2025.

{https://x.com/VaticanNews/status/2111120311848727038}

Με πληροφορίες του Vatican News