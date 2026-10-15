Σύμφωνα με το αναμενόμενο η ανάρρωση του πάπα Λέοντα.

Η ανάρρωση του πάπα Λέοντα, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον πνεύμονα, προχωρά σύμφωνα με το αναμενόμενο αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο 71χρονος ποντίφικας, που διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης. «Το πρωί της Πέμπτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις ρουτίνας, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν φυσιολογικά», ανέφερε η ανακοίνωση του Βατικανού.

Η ακτινογραφία θώρακα «έδειξε καλή ανάρρωση» του πνεύμονα που χειρουργήθηκε. Ο πάπας Λέων «εκτέλεσε τις καθημερινές δραστηριότητές του αυτοτελώς. Επίσης, υποβλήθηκε σε φυσικοθεραπεία «που περιλάμβανε πλήρες φάσμα σωματικών δραστηριοτήτων».

Συνολικά «η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με το αναμενόμενο», καταλήγει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον πάπα Λέοντα, το οποίο υπέγραφαν ο επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας, Στέφανο Μαργκαριτόρα και ο προσωπικός γιατρός του ποντίφικα, Λουίτζι Καρμπόνε.

Το Βατικανό έχει ανακοινώσει ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχημένη, χωρίς επιπλοκές. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος του όγκου που αφαιρέθηκε από τον 71χρονο, ούτε εάν έχει γίνει μετάσταση σε λεμφαδένες, στοιχεία καθοριστικής σημασίας για την πρόγνωση.

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Με πληροφορίες από Reuters