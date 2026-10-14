Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, μια συχνή μορφή καρκίνου του πνεύμονα που μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί εγκαίρως.

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, με το οποίο διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ την Τρίτη, είναι μια συχνή μορφή καρκίνου του πνεύμονα, θεραπεύσιμη όταν εντοπιστεί νωρίς.

Τα ποσοστά επιβίωσης για το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Το Βατικανό δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Πάπα. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η βλάβη στον πνεύμονά του περιγράφηκε ως «οζίδιο» και ότι η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση ήταν η χειρουργική επέμβαση υποδηλώνει ότι πρόκειται για καρκίνο αρχικού σταδίου, δήλωσε ο Δρ. Daniel Boffa, διευθυντής Θωρακοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale.

Ακόμη και στο πρώτο στάδιο, πάντως, η ακριβής πρόγνωση ενός ασθενούς μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, την παθολογοανατομική εικόνα, τη συνολική υγεία του ατόμου και τον τύπο θεραπείας που θα επιλεγεί, εξήγησε η Δρ. Jaclyn LoPiccolo, ιατρός και ερευνήτρια καρκίνου του πνεύμονα στο Ινστιτούτο Καρκίνου Dana-Farber στη Βοστόνη.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης μπορούν να ξεπεράσουν το 80%.

Πώς γίνεται η διάγνωση, τα συμπτώματα

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα εμφανίζεται συχνότερα σε ενήλικες 70 ετών και άνω, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ. Ο Πάπας είναι 71 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καρκίνος του πνεύμονα εντοπίζεται συνήθως σε ενεργούς ή πρώην καπνιστές, αλλά υπολογίζεται ότι ένας στους επτά ασθενείς δεν έχει ιστορικό καπνίσματος. Άτομα που δεν έχουν καπνίσει μπορούν να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα λόγω έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα, ραδόνιο ή εξαιτίας συγκεκριμένων γενετικών μεταλλάξεων. Ορισμένες έρευνες συνδέουν επίσης τον καρκίνο του πνεύμονα με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο καρκίνος του πνεύμονα ανακαλύπτεται συχνά τυχαία - όταν κάποιος υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία (CT) για άλλο λόγο, όπως έναν τραυματισμό ή έναν έλεγχο των στεφανιαίων αρτηριών για εναποθέσεις ασβεστίου - ή μέσω προληπτικού ελέγχου (screening), αν και αυτός συνιστάται επί του παρόντος μόνο σε άτομα με βαρύ ιστορικό καπνίσματος.

Μπορεί επίσης να εντοπιστεί όταν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα, αν και αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο καρκίνος είναι πιο προχωρημένος, δήλωσε ο Δρ. Boffa. Τα συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν βήχα που δεν υποχωρεί για εβδομάδες, αιμόπτυση (βήχας με αίμα) και πόνο στο στήθος.

Το Βατικανό ανέφερε ότι το οζίδιο του Πάπα Λέοντα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων ρουτίνας, αλλά δεν είναι σαφές ποιες ήταν αυτές οι εξετάσεις.

Οι θεραπευτικές επιλογές έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια

Οι περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα αρχικού σταδίου αντιμετωπίζονται συνήθως με χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του τμήματος του πνεύμονα όπου αναπτύσσεται ο όγκος. Ο Δρ. Sudish Murthy, θωρακοχειρουργός στην Cleveland Clinic, δήλωσε ότι στη δική του πρακτική, μια τυπική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα αρχικού σταδίου απαιτεί σύντομη νοσηλεία, περίπου δύο έως τέσσερις ημέρες, και στη συνέχεια μερικές εβδομάδες ανάρρωσης στο σπίτι.

Για τον καρκίνο σταδίου 1, ενδέχεται να μη χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία πέραν της χειρουργικής επέμβασης, δήλωσε ο Δρ. David R. Jones, διευθυντής Θωρακοχειρουργικής στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ο ασθενής πρέπει απλώς να παρακολουθείται τακτικά, και η πρόγνωσή του θα είναι πιθανότατα καλή.

Η πρόγνωση επιδεινώνεται σε μεταγενέστερα στάδια. Εάν ο καρκίνος έχει προχωρήσει, η πρόσθετη θεραπεία εξαρτάται από τη σύσταση του όγκου. Ορισμένοι όγκοι μπορεί να είναι ευαίσθητοι σε στοχευμένα φάρμακα σε μορφή χαπιού, ενώ άλλοι μπορεί να απαιτούν χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Οι θεραπευτικές επιλογές έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Δρ. Edward Garon, διευθυντής Θωρακικής Ογκολογίας στο Comprehensive Cancer Center Jonsson του UCLA Health. Οι όγκοι σε μη καπνιστές με αυτόν τον τύπο καρκίνου συχνά φέρουν μετάλλαξη για την οποία υπάρχει πλέον στοχευμένη θεραπεία.

Πηγή: New York Times