«Για να διασφαλιστεί η ριζική εκτομή, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα» του πάπα Λέοντα, ανακοίνωσαν οι χειρουργοί του.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο πάπας Λέων υποβλήθηκε σε θωρακική χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Gemelli το απόγευμα της Τρίτης, όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση των δρ. Luigi Carbone και Καθηγητή Stefano Margaritora, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας.

Οι χειρουργοί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα του πάπα. «Για να διασφαλιστεί η ριζική εκτομή, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ακολούθησε βιοψία στον ιστό που εξετάστηκε και η επέμβαση επιβεβαίωσε τη διάγνωση που υποψιαζόταν οι ειδικοί. «Η διεγχειρητική ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα, όπως είχαμε υποψιαστεί βάσει των προεγχειρητικών εξετάσεων», δήλωσαν οι γιατροί.

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Ο πάπας παρέμεινε στο χειρουργείο για περίπου τρεις ώρες, ενώ η ίδια η επέμβαση διήρκεσε περίπου 90 λεπτά. Οι γιατροί δήλωσαν ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και δεν υπήρξαν επιπλοκές.

Σύμφωνα με το Vatican News, δεκάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης, για να υποδεχθούν τον πάπα Λέοντα πριν υποβληθεί στην επέμβαση.

Πριν από την επέμβαση, το Βατικανό ενημέρωσε το AP ότι την χειρουργική επέμβαση στον πάπα θα διενεργούσε ομάδα με επικεφαλής τον διευθυντή θωρακοχειρουργικής του Gemelli, δρ. Stefano Margaritora.

Στο παρεκκλήσι το ιατρικό προσωπικό την ώρα του χειρουργείου

Την ώρα που άρχιζε η επέμβαση, το ιατρικό προσωπικό συγκεντρώθηκε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου για να προσευχηθεί, με τον Βικάριο της Ρώμης, Καρδινάλιο Baldassare Reina, να απευθύνεται στους παρευρισκόμενους λέγοντας: «Ας ενωθούμε στην προσευχή, ζητώντας από τον Κύριο να στηρίξει τον επίσκοπό μας, τον Πάπα Λέοντα, και να παρηγορήσει όλους όσοι νοσηλεύονται εδώ».

{https://x.com/VaticanNews/status/2110108923537641807}

Ο πάπας Λέων ξύπνησε από τη χειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές και μετά από ένα σύντομο διάστημα παρακολούθησης από τους γιατρούς, επέστρεψε στο δωμάτιό του στον 10ο όροφο του νοσοκομείου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Βατικανό.

Επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας ήταν ο καθηγητής Margaritora, με τη συνδρομή της καθηγήτριας Elisa Meacci, της δρος Maria Teresa Congedo και του δρος Leonardo Petracca Caravella. Την ομάδα αναισθησιολογίας στελέχωσαν ο καθηγητής Massimo Antonelli, ο δρ Giovanni Punzo και ο δρ Giuseppe Bello.

{https://x.com/JeffStorobinsky/status/2110111149572157617}